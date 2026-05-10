“อนุทิน” บินด่วนระนอง หลังค้นโกดังลักลอบจัดเก็บสินค้าหนีภาษีมูลค่ากว่า 50 ล.

นายกฯ บินด่วนระนอง หลังรับรายงานมีการลักลอบจัดเก็บสินค้าหนีภาษี ของชาวพม่า โดยมีการค้นโกดังมีมูลค่ารวมกว่า 50 ล้านบาท จึงได้ร่วมกันตรวจยึดสินค้า
วันนี้ (10 พ.ค.) ที่จังหวัดภูเก็ต ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ทำการบินโดยด่วนไปจังหวัดระนอง หลังได้รับรายงาน เจ้าหน้ากองบังคับการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามและความมั่นคงรูปแบบใหม่และปราบปรามภัยแทรกซ้อน 14 จังหวัดภาคใต้ ได้รับแจ้งจากประชาชนในพื้นที่ แจ้งว่า มีการลักลอบจัดเก็บสินค้าหนีภาษี ของชาวต่างชาติซึ่งเป็นชาวพม่า
จึงประสานกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร (ชุดปฏิบัติภัยแทรกซ้อน ร.25 พัน 2) และเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.เมืองระนอง ได้เข้าทำการควบคุมสินค้าในโกดัง บริษัท 168 ทรานสปอร์ต โลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งเป็นโกดังไม่มีเลขที่ ตั้งอยู่ที่บริเวณถนน 4080 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยในขั้นต้น ได้ตั้งข้อสงสัยว่า เป็นสินค้าลักลอบนำเข้าโดยไม่ผ่านกรรมวิธีทางศุลกากร ซึ่งในการตรวจสอบเบื้องต้น พบสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ (ใช้ในโรงงานและโรงแรม) และเครื่องปรับอากาศแบบร้อนและแบบเย็น มีมูลค่ารวมกว่า 50 ล้านบาท จึงได้ร่วมกันตรวจยึดสินค้า พร้อมประสาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมคัดแยกสินค้า และทำการตรวจสอบที่มาของสินค้า ต่อไป