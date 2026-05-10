“ณัฐพงษ์” ไม่ค้านพักโทษ “แม้ว” แต่ย้ำมีช่องโหว่ผู้ต้องขังที่คดียังไม่สิ้นสุด แต่ไร้สิทธิ-เงินประกันตัว

หน.พรรคส้ม ไม่คัดค้านปม “ทักษิณ” ได้พักโทษ แต่ชวนคิด ขออย่ามองเป็นเรื่องน่ายินดีแค่ตัวบุคคล ชี้ ต้องมองภาพรวมระบบยุติธรรม ที่ยังมีช่องโหว่ผู้ต้องขังที่คดียังไม่สิ้นสุด แต่ไร้สิทธิ-เงินประกันตัว
วันนี้ (10 พ.ค.) นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวถึงกรณีการพักโทษ นายทักษิณ ชินวัตร ในวันพรุ่งนี้ว่า ได้ติดตามการออกมาให้ความเห็นของหลายท่าน แต่ในมุมหนึ่งคนที่สนับสนุนนายทักษิณ มองว่า เป็นข่าวดี ซึ่งตนไม่ได้คัดค้านอะไร แต่อยากชวนทุกคนคิดว่า สิ่งที่ต้องถอยมามองภาพรวม อย่ามองว่าเป็นความยินดีในตัวบุคคลใดคนหนึ่ง แต่ปัญหาในกระบวนการยุติธรรมของเราขณะนี้ ยังมีผู้ต้องขังที่ศาลยังไม่ได้มีการพิพากษาว่าผิด แต่จำเป็นต้องถูกกักขังในเรือนจำ เพราะไม่มีสิทธิในการประกันตัว และเงินในการประกันตัว หรือกฎหมายปัจจุบันมีบทบัญญัติที่ระบุว่า ต้องไปกักขังแทนการจ่ายค่าปรับ ซึ่งเรื่องนี้พรรคประชาชน รวมถึงหลายพรรคได้สนับสนุนแนวคิด รองศาสตราจารย์ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ซึ่งออกมาผลักดันการแก้ไขปัญหา ด้วยการให้ยกเลิกการจ่ายค่าประกันตัว หรือบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แทน ในคนที่ตามหลักกฎหมายยังไม่ได้ถูกตัดสินว่าผิด ซึ่งตามหลักแล้วต้องสมมุติไว้ก่อนว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาเป็นคนบริสุทธิ์ ให้สามารถออกมาใช้ชีวิตประจำวันในสังคมได้