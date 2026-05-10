“เท้ง” โยน “ไอซ์” แจงดรามา THACCA จวกปัญหาใหญ่ทำงานทับซ้อน สร้างกลไกเยอะเพิ่มภาระ ปชช.

หน.พรรคส้ม โยน “ไอซ์ รักชนก” แจงเอง ปมดรามา THACCA อนุมัติละคร จวก ปัญหาใหญ่คือ THACCA ทำงานทับซ้อน ย้ำยิ่งสร้างกลไกเยอะยิ่งเพิ่มภาระประชาชน
วันนี้ (10 พ.ค.) นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวถึงกรณีที่ น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ออกมาวิจารณ์ละครสอดสร้อยมาลา ว่า ได้งบจากกระทรวงวัฒนธรรม และ THACCA ทำโฆษณาชวนเชื่อ จนทีมกรรมการออกมาชี้แจงอย่างดุเดือด ว่า ตนยังไม่ได้ลงไปดูรายละเอียดในส่วนที่ น.ส.รักชนก ตั้งข้อสังเกตไว้ แต่สิ่งหนึ่งที่เราสื่อสารมาโดยตลอด คือ การผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ กลไกของรัฐปกติก็มีอยู่แล้ว เรื่อง THACCA เอง เสียงสะท้อนอีกด้านหนึ่งที่เราได้รับมาโดยตลอดคือเป็นการพยายามสร้างกลไกที่ทับซ้อนกับสิ่งที่มีอยู่ ตนคิดว่า สิ่งที่จำเป็นไม่ใช่การสร้างกฎหมายหรือหน่วยงานมาทำงานที่ซ้ำซ้อนกัน ยิ่งมีคนเยอะยิ่งเป็นภาระกับประชาชน
นายณัฐพงษ์ กล่าวด้วยว่า ปัญหาคำโต้แย้งหรือคำพูดดรามา ขออนุญาตไม่ให้ความเห็น ขอให้ น.ส.รักชนก ได้ชี้แจงเอง