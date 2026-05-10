“พัชรินทร์” เผย ร้านค้าชุด นร.ตอบรับ หลัง “ศุภมาส” ลงพื้นที่กำชับขายเป็นธรรม ต้องแสดง 7 ข้อมูลบนฉลากครบถ้วน

“เลขาฯ พัชรินทร์” เผย ร้านค้า “ชุดนักเรียน” ร่วมตอบรับ หลัง “รมต.ศุภมาส” ลงพื้นที่ย่านบางลำพู กำชับขายสินค้าราคาเป็นธรรม ต้องแสดง 7 ข้อมูล บนฉลากครบถ้วน ย้ำ ชุดนักเรียนเป็นสินค้าควบคุมฉลาก หากฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย
วันนี้ (10 พ.ค.) นางสาวพัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังที่ได้ร่วมคณะของนางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ว่า ตามที่ตนได้ติดตามสถานการณ์จำหน่ายชุดนักเรียน และอุปกรณ์การเรียนช่วงก่อนเปิดเทอม ณ ร้านค้าย่านบางลำพู พบว่า ภาพรวมผู้ประกอบการให้การตอบรับเป็นอย่างดี และยินดีปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเคร่งครัด
นางสาวพัชรินทร์ กล่าวว่า ตามที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยปากท้องประชาชน โดยเฉพาะในช่วงของการเปิดเทอมที่ใกล้เข้ามา ผู้ปกครองต้องหาซื้อชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนสำหรับบุตรหลาน เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค เช่น การตั้งราคาสูงเกินสมควร การไม่แสดงป้ายราคาสินค้าให้ชัดเจน การบังคับซื้อพ่วงหรือการจัดโปรโมชันที่ไม่เป็นธรรม คุณภาพสินค้าสวนทางกับราคา เมื่อวานนี้ นางสาวศุภมาศ อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กำชับและขอความร่วมมือร้านค้า พร้อมกล่าวย้ำว่า ชุดนักเรียนเป็นสินค้าควบคุมฉลาก หากฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย
ทั้งนี้ ในการจำหน่ายชุดนักเรียน ต้องมีการแสดงข้อมูลบนฉลากครบถ้วน ประกอบด้วย ข้อมูลสำคัญ 7 รายการ ได้แก่ ชื่อประเภทสินค้า, ชื่อแบรนด์/ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า, ที่อยู่ผู้ผลิต, ขนาด/ไซส์, วิธีใช้/คำแนะนำ/คำเตือน, วันเดือนปีที่ผลิต และราคาที่ระบุหน่วยเป็น “บาท” อย่างชัดเจน นอกจากนี้ สินค้าต้องมีมาตรฐาน มอก. 2137-2559 และ มอก. 2138-2559 รองรับคุณภาพเนื้อผ้าเพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในสินค้าที่ได้ซื้อไป
สำหรับบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนกฎหมายฉลาก ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า หากจัดทำฉลากไม่ถูกต้อง มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท สำหรับผู้ขายหรือจำหน่าย หากมีการจำหน่ายสินค้าโดยไม่มีฉลาก หรือฉลากไม่ครบถ้วน มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท
“ขอฝากถึงผู้ปกครองทุกท่าน หากพบเห็นการเอาเปรียบ เช่น ไม่แสดงฉลาก ไม่ติดป้ายราคา หรือขายราคาเกินจริง สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน สคบ. 1166 แอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือเว็บไซต์ www.ocpb.go.th
ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับต่างจังหวัด สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์ดำรงธรรม ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด ทั้งนี้ เพื่อให้ภาครัฐสามารถเข้าตรวจสอบและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีในช่วงเปิดภาคเรียนนี้” นางสาวพัชรินทร์ กล่าว