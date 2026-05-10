นายกฯลุยภูเก็ตฟันมาเฟียรุกหาด ท้ามีอิทธิพลจริงมาตีหัวตน ปั้น "บางเทาโมเดล" จัดระเบียบถูกกม. มอบนโยบายใช้พื้นที่ป่า

ห้าวเป้ง! "อนุทิน" ยกคณะบุกภูเก็ต! ไล่ทุบมาเฟียรุกหาดสาธารณะ ชี้อ้างสิทธิ์ผิดกม. ต้องเจอทั้งแพ่ง-อาญา สั่งปิดร้านชั่วคราวเร่งทำให้ถูกต้อง โวรบ.ทำงานไว "สั่งวันนี้เสร็จเมื่อวาน" เล็งปั้น "บางเทาโมเดล" จัดระเบียบที่ทำกินถูกกม. มอบนโยบายใช้พื้นที่ป่าไม้ เปิดช่องมีที่ทำกินโดยไม่ทำลายธรรมชาติ คืนชายหาดให้สาธารณะ ท้ากุ๊ย-มาเฟีย รังแกคนอ่อนแอ ถ้ามีอิทธิพลจริง ต้องมาตีหัวผม บอกหายไปไหนนั่งรอยืนรอเป็นชั่วโมง
วันนี้ (10พ.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางลงพื้นที่ จ.ภูเก็ต เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาบุกรุกชายหาดสาธารณะและบุกรุกที่ดินของรัฐ หาดบางเทา อำเภอถลาง และหาดฟรีด้อม ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต และตืดตามเรื่อง กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่มีอิทธิพล ในพื้นที่ โดยมีนายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พลตำรวจเอกสำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกรัฐบาล ร่วมลงพื้นที่ โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้ต้อนรับพร้อมรายงาน สถานการณ์
โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันนี้ลงพื้นที่มารับฟังและติดตามเรื่องที่รัฐบาลได้ร้องเรียน ซึ่งชาวบ้านที่ทำมาหากิน หาดบางเทา จ.ภูเก็ต ถูกพวกอันธพาลและนักเลงรังแก และการให้เช่าพื้นที่ก็ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยคนที่ให้เช่าพื้นที่นำพื้นที่สาธารณะ ซึ่งเป็นพื้นที่ของหลวงมาให้ชาวบ้านเช่า เพื่อทำเป็นร้านอาหารและสถานประกอบการต่างๆ ขณะเดียวกันทราบมาว่าสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้ก็ไม่ได้รับการอนุญาต แจ้งการก่อสร้าง ซึ่งทุกขั้นตอนผิดกฎหมาย ฉะนั้นเมื่อผิดกฎหมายรัฐบาลก็ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย เรื่องผู้กระทำความผิดกฎหมาย เช่นไม่มีสิทธิ์ในพื้นที่แต่ก็เอาไปหลอก ให้คนทั่วไปมาทำสัญญาเช่า ก็ต้องถูกดำเนินคดี ทั้งคดีอาญาและคดีทางแพ่ง ส่วนเรื่องการประทุษร้ายข่มเหงรังแก ประชาชนผู้บริสุทธิ์ผู้ที่อ่อนแอกว่า ตรงนี้เข้าข่ายที่จะต้องถูกดำเนินคดีเช่นกัน ในส่วนของรัฐบาลก็ต้องเข้าไปช่วยหากพิสูจน์ได้ว่า ชาวบ้าน เหล่านี้รู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือถูกหลอกลวง ด้วยความร่วมมือของผู้กระทำความผิดกฎหมายก็แล้วแต่ ถ้าเขาเช่าด้วยเจตนาสุจริต รัฐบาลก็ต้องหาหนทางในการที่จะทำให้เขาได้ ทำมาหากินต่อไป เพราะมีการจ้างงานมากและลงทุนไปแล้วมาก แต่ก็ต้องอยู่ภายใต้ความถูกต้อง ซึ่งเราจะเร่งหาหนทางและจะพยายามเอาโมเดลนี้ ที่หาดบางเทา โดยเจ้าของสถานที่ คือป่าไม้สามารถที่จะยก พื้นที่ให้กับทางท้องถิ่น และให้ท้องถิ่นไปเปิดช่องทางทำมาหากินให้กับพี่น้องประชาชน ได้หรือไม่ถ้าทำได้ ก็จะทำแต่ต้องไม่ทำลายธรรมชาติ ไม่มีการครอบครองพื้นที่จะต้องเป็นพื้นที่ที่คนทั่วไปเข้าถึงได้ และไม่มีการครอบครองชายหาด ว่ากน้าขายหาดเป็นของเขาคนอื่นเข้าใช้ไม่ได้
ทั้งนี้ตนได้มอบหมายให้นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ โกแพ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้ดูแลพื้นที่ภาคใต้ซึ่งเป็นคนในพื้นที่อยู่แล้ว โดยให้เรื่องดำเนินการอย่างเต็มที่ ขณะเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มีความเข้มแข็งอยู่แล้ว มีประสบการณ์มีความรอบรู้ในการแก้ไขปัญหา ให้กับพี่น้องประชาชนในปัญหาที่คล้ายคลึงกันกับสิ่งเหล่านี้อยู่แล้ว
ผู้สื่อข่าวถามว่าหลังจากนี้ร้านค้าเปิดต่อได้หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่ายังไม่สามารถเปิดได้ เพราะมาจากสิ่งที่ผิดกฎหมาย เมื่อถามว่าแสดงว่าต้องปิดไประยะเวลานึงใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่า ก็แสดงว่าเราต้องทำให้ถูกต้องให้เร็วที่สุด หากตัวไหนสามารถผ่อนผันได้เราก็จะเร่งผ่อนผันให้ ถ้ามีผู้ฝ่าฝืนผู้ฝ่าฝืนก็จะโดนจับและจะทำให้เสียโอกาส ไปเสียเปล่าๆ ถ้าเขาบอกไม่รู้เรื่อง เขามาทำมาหากินตรงนี้เพราะถูกหลอก แล้ววันนี้ถ้ายังฝ่าฝืนอีก แสดงว่าไม่ถูกหรอก เดี๋ยวจะกลายเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดไปด้วย และเป็นการปิดโอกาสที่ทางรัฐบาลพยายามหาทางช่วยเหลือซึ่งมันไม่คุ้ม
" พวกผมทำงานเร็วอยู่แล้ว สั่งวันนี้เสร็จเมื่อวาน"นานอนุทินกล่าว
เมื่อถามว่าการให้ป่าไม้ไปหาทางออก จากการที่ทำผิดให้เป็น เรื่องที่ถูก ในมุมหนึ่งจะกลายเป็นดาบสองคมหรือไม่ ทำให้มีการบุกรุกพื้นที่อื่น ด้วยหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ต้องดูว่าพื้นที่ตรงนั้นสามารถเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชน ทำมาหากินได้ แล้วต้องไม่ผิดกฎหมาย มันไม่ใช่ดาบสองคม ถ้าพื้นที่ไม่ได้มีแผนที่จะไปพัฒนาใดๆมากมาย และไม่เป็นสิ่งที่ไปกีดขวาง ทำลายธรรมชาติ หรือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดอุทกภัย เกิดภัยธรรมชาติอะไรต่างๆ ไม่ใช่มาเทถนนสร้างสะพานหรือปลูกบ้าน เราก็ต้องหาหนทาง ตนบอกว่าให้หาหนทางไม่ได้บอกว่าทำได้หรือทำไม่ได้ ซึ่งเราต้องหาหนทาง ถ้าเราไม่นึกถึงประชาชนเราก็บอกว่าผิดกฎหมายก็จบ รี้อแยกย้ายไปหางานอื่นทำ อันนี้ไม่ใช่รัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ
ส่วนชาวต่างชาติที่เข้ามาครอบครองสิทธิ์ก็ต้องดูว่าเข้ามาครอบครองสิทธิ์อย่างไร ครอบครองสิทธิ์บนโฉนดในฐานะผู้เช่า หากเขาทำถูกต้องตามกฎหมายเราก็ทำอะไรไม่ได้ อย่าเพิ่งไปมองว่าเขาเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติ แต่ถ้าเป็นเจ้าของที่แล้วมีพฤติกรรม ประพฤติตนแสดงท่าที วางมาท ปิดกั้น การทำมาหากินหรือรังแกคนไทย และพยายามตั้งตัวเป็นผู้มีอิทธิพล นักเลงมาเฟียอะไรต่างๆ อย่างนี้โดนแน่นอน ของโปรดผมอยู่แล้วอย่างนี้ และเรื่องนี้ไม่ต้องกำชับผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกวันนี้รู้ดีถ้านิ่งนอนใจกับเรื่องพวกนี้ ก็จะไปอยู่ใกล้ๆผม แค่นั้นเอง
เมื่อถามว่าคนพวกนี้ถือว่าเป็นกุ๊ยไม่ให้ข้าใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไอ้คนที่รังแกคนอ่อนแอกว่า ถ้ามีอิทธิพลจริง ผมยืนอยู่ตรงนี้ ต้องมาตีหัวผมนี่ ใช่ป่ะ วันนี้มานี่ ผมมากับผู้ว่าปืนไม่มีสักกระบอก หายไปไหนหมดล่ะ นั่งรอยืนรอเป็นชั่วโมงไม่เห็นมาเลย