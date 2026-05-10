รัฐบาลดันTHAIFEX-ANUGA ASIA 2026 ชูไทยศูนย์กลางการค้าอาหารโลก คาดสะพัดกว่า 1.3 แสนล.

รองโฆษกรัฐบาล เผย ดัน THAIFEX – ANUGA ASIA 2026 ยิ่งใหญ่เต็มพื้นที่อิมแพ็คฯ ตอกย้ำไทยศูนย์กลางการค้าอาหารโลก คาดเงินสะพัดกว่า 1.3 แสนล้านบาท
วันนี้ (10พ.ค.) นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเดินหน้าผลักดันอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่เวทีการค้าระดับโลก ล่าสุด กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับหอการค้าไทย (TCC) และโคโลญเมสเซ่ (Koelnmesse: KM) เตรียมจัดงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2026 งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ระหว่างวันที่ 26–30 พฤษภาคม 2569 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยปีนี้จัดเต็มภายใต้แนวคิด “BIGGER - BETTER - BOLDER” ยิ่งใหญ่ขึ้น ดีขึ้น และโดดเด่นขึ้นในทุกมิติ
ทั้งนี้ รัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็น “ศูนย์กลางการค้าอาหารของโลก” ผ่านการสร้างเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับตลาดนานาชาติ พร้อมขยายโอกาสทางการค้า การส่งออก และการลงทุนด้านอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศ
นางสาวลลิดากล่าวว่า งาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2026 จะรวบรวมผู้ซื้อ ผู้นำเข้า ผู้ประกอบการ และผู้นำในอุตสาหกรรมอาหารจากกว่า 130 ประเทศทั่วโลก โดยมีผู้จัดแสดงสินค้ากว่า 1,168 รายจากไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงาน คาดว่าจะสร้างมูลค่าทางการค้ากว่า 130,000 ล้านบาท ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ และเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยทุกระดับเข้าถึงตลาดโลกได้มากขึ้น
สำหรับไฮไลต์สำคัญของงาน ได้แก่
การจัดแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มครบวงจรจากผู้ประกอบการไทยและต่างประเทศ
เวทีเจรจาการค้าระหว่างผู้ซื้อและผู้ส่งออกจากทั่วโลก
การนำเสนอเทรนด์อาหารแห่งอนาคต นวัตกรรมอาหาร และโซลูชันด้านความมั่นคงทางอาหาร
การสร้างเครือข่ายธุรกิจระดับนานาชาติ เพื่อขยายตลาดและต่อยอดการลงทุน
“รัฐบาลมุ่งใช้เวที THAIFEX – ANUGA ASIA เป็นกลไกสำคัญในการผลักดันศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารไทย สร้างโอกาสใหม่ให้ผู้ประกอบการไทยทุกขนาด เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านการส่งออก และตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการค้าอาหารระดับโลก” นางสาวลลิดากล่าว