ทีมไทยแลนด์ ลุยงาน Thai Festival Tokyo 2026 ส่ง “Thai Pop Culture” หวังดึงนทท.ญี่ปุ่น 1.2 ล.คน

รองโฆษกรัฐบาล เผย ทีมไทยแลนด์บุกโตเกียว เปิดคูหาในงาน Thai Festival Tokyo 2026 ส่ง “Thai Pop Culture” สร้างสีสันไทยร่วมสมัยกลาง หวังดึงนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเข้าไทย 1.2 ล้านคนในปี 69
วันนี้ (10พ.ค.) นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า เมื่อวันนี้ 9 พฤษภาคม 2569 ณ สวนสาธารณะโยโยงิ กรุงโตเกียว รัฐบาล โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานพันธมิตร จัดงาน Thai Festival Tokyo 2026 ครั้งที่ 26 ภายใต้แนวคิด “Amazing Thailand: Thai Pop Culture Move” นำเสนอเสน่ห์ประเทศไทยผ่าน Thai Pop Culture และประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่ผสานวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี มวยไทย งานคราฟต์ และไลฟ์สไตล์ร่วมสมัย เพื่อตอบโจทย์นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นรุ่นใหม่ที่สนใจวัฒนธรรมร่วมสมัยและประสบการณ์แปลกใหม่
สำหรับการจัดงานในปีนี้ มุ่งนำเสนอประเทศไทยในมุมมองใหม่ผ่านงาน Illustration สีสันสดใส ทันสมัย และเข้าถึงง่าย โดยออกแบบพื้นที่ในลักษณะ “ซอย” ที่สะท้อนสีสัน วัฒนธรรม ความเชื่อ งานสร้างสรรค์ และไลฟ์สไตล์ร่วมสมัยของไทย แบ่งเป็น 5 โซนกิจกรรมหลัก ได้แก่
• SOI 1 : TAT Experience Hub & Partner Zone จุดให้ข้อมูลการท่องเที่ยวไทย และกิจกรรมร่วมกับพันธมิตรสายการบิน
• SOI 2 : Thai Craft & Textile Workshop by JUTATIP เวิร์กชอปทอผ้าไทย ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและแนวคิดความยั่งยืน
• SOI 3 : Thai Pop Culture Playground by TOMATO TWINS ชวนค้นหา “Your Thai Vibe” ผ่านวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย เช่น T-POP อาหาร ศิลปะ และ Wellness
• SOI 4 : Siam Si Experience เปิดประสบการณ์เซียมซีไทยจากวัดชื่อดังของไทยในรูปแบบร่วมสมัย
• SOI 5 : Muay Thai Experience by LONGNUAMBOYZ ถ่ายทอดเสน่ห์มวยไทยผ่านแฟชั่น วัฒนธรรมสตรีท และกิจกรรม Interactive
• Main Stage เวทีกลางในธีม “รถแห่ไทย” นำเสนอการแสดง T-POP ดนตรี ศิลปะ และโชว์วัฒนธรรมไทยตลอดทั้งวัน
“การเข้าร่วมงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียวครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญของทีมไทยแลนด์ที่บูรณาการความร่วมมือของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น Global Cultural Destination ผ่านพลัง Soft Power และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเดินทางมาสัมผัสประสบการณ์จริงในประเทศไทย โดยตั้งเป้าดึงดูดนักท่องเที่ยวญี่ปุ่น 1.2 ล้านคน ในปี 2569 และขยายโอกาสทางการตลาดสู่เวทีโลกอย่างยั่งยืน” นางสาวพลอยทะเล กล่าว