ดุสิตโพล "ชัชชาติ" ทิ้งห่างหนุนนั่งผู้ว่ากทม.ต่อ สก.เล็งเลือกพรรคส้ม อยากเห็นรถไม่ติด ขนส่งมวลชนดี

สวนดุสิตโพล อยากเห็นกรุงเทพเมืองที่รถไม่ติด ขนส่งมวลชนดี "ชัชชาติ" นำห่างอยากให้เป็นผู้ว่าฯอีก "ดร.โจ" ตามมาห่างๆ แต่สก.เล็งเลือกพรรคส้ม รองมาผู้สมัครอิสระ
วันนี้ (10พ.ค.) “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพฯ เฉพาะผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เรื่อง “การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.คนที่ 18 (ครั้งที่ 1)” กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 1,074 คน (สำรวจทางออนไลน์และภาคสนาม) ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2569 สรุปผลได้ ดังนี้
1. คนกรุงเทพฯ อยากเห็น“กรุงเทพมหานคร” เป็นเมืองแบบใด
อันดับ 1เมืองที่รถไม่ติด ขนส่งมวลชนดี ค่าโดยสารไม่แพง28.82%
อันดับ 2เมืองสะอาด ทางเท้าเป็นระเบียบ เดินง่าย23.86%
อันดับ 3เมืองปลอดภัย ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด18.10%
อันดับ 4น้ำไม่ท่วม14.75%
อันดับ 5เป็นเมืองเศรษฐกิจ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี14.47%
2. คนกรุงเทพฯ อยากให้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม.คนต่อไป
อันดับ 1ชัชชาติ สิทธิพันธุ์56.70%
อันดับ 2ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร18.90%
อันดับ 3ยังไม่ตัดสินใจ13.13%
อันดับ 4มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข5.78%
อันดับ 5คมสัน พันธุ์วิชาติกุล3.07%
อันดับ 6มล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี1.30%
อื่น ๆ ได้แก่ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์, มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์, ผู้สมัครพรรค ปชป. 1.12%
3. คนกรุงเทพฯ คิดว่าจะเลือก สก. จากพรรคใด
อันดับ 1พรรคประชาชน40.13%
อันดับ 2ผู้สมัครอิสระ21.23%
อันดับ 3ยังไม่ตัดสินใจ19.46%
อันดับ 4พรรคประชาธิปัตย์7.91%
อันดับ 4พรรคเพื่อไทย7.91%
อันดับ 6พรรคภูมิใจไทย2.89%
อันดับ 7พรรคทางเลือกใหม่0.47%