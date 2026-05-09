3 หน่วยงานบูรณาการลดภาระผู้ปกครองช่วงเปิดเทอม “ศุภมาส” ลุยตรวจบางลำพูคุมเข้มราคาชุดนักเรียน

รัฐบาลบูรณาการ 3 หน่วยงาน สำนักนายกฯ-พาณิชย์-ศธ.เพิ่มมาตรการช่วยลดภาระผู้ปกครอง ด้าน รมต.สำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่บางลำพูตรวจคุมเข้มราคาชุดนักเรียนรับเปิดเทอม
วันนี้ (9 พ.ค.) นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินหน้าดูแลค่าครองชีพประชาชนช่วงเปิดภาคเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ทั้งด้านราคาสินค้า เครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การศึกษา ควบคู่กับการคุ้มครองผู้บริโภค
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ล่าสุด นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายชุดนักเรียนบริเวณตลาดบางลำพู กรุงเทพมหานคร ก่อนเปิดภาคเรียนในสัปดาห์หน้า เพื่อติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าและกำชับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการติดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจน ห้ามขายพ่วง และต้องแจ้งเงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินค้าอย่างโปร่งใส เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองในการเลือกซื้อสินค้าในราคาที่เป็นธรรม
ทั้งนี้ รัฐบาลยังขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าและจัดโปรโมชันช่วยเหลือประชาชน โดยร้านค้าหลายแห่งในพื้นที่บางลำพูได้ร่วมลดราคาสินค้าเพิ่มเติม อาทิ ชุดนักเรียน รองเท้า กระเป๋า และอุปกรณ์การเรียน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอม
ขณะเดียวกัน กระทรวงศึกษาธิการยังเดินหน้านโยบายลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา โดยอนุโลมให้นักเรียนสามารถใช้ชุดนักเรียน กระเป๋า รองเท้า และอุปกรณ์การเรียนเดิมได้ แม้จะเลื่อนชั้นหรือย้ายโรงเรียน หากยังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ รวมถึงผ่อนปรนเรื่องชุดลูกเสือ-เนตรนารี เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นแก่ผู้ปกครอง
นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังจัดโครงการ “Back To School 2026” ลดราคาสินค้าและบริการด้านการศึกษากว่า 1,000 รายการ ลดสูงสุดถึง 86% พร้อมเตรียมนำสินค้าราคาประหยัดเข้าไปจำหน่ายในโรงเรียนกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองอย่างทั่วถึง
“สิ่งที่ผู้ปกครองจะได้รับ คือ การลดภาระค่าใช้จ่ายช่วงเปิดเทอมอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งจากการตรึงราคาสินค้า การลดราคาสินค้าและบริการด้านการศึกษา รวมถึงนโยบายผ่อนปรนการใช้ชุดนักเรียนเดิม ซึ่งสะท้อนถึงการทำงานแบบบูรณาการของรัฐบาลที่ต้องการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ และไม่ปล่อยให้ภาระตกอยู่กับผู้ปกครองเพียงฝ่ายเดียว” นางสาวลลิดา กล่าว