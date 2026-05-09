“อนุทิน” ยินดี “ทักษิณ” ออกจากคุก 11 พ.ค.ยังเคารพในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชา ผูกพันเป็นลูกหลาน หวังมีโอกาสพบกัน

นายกฯ ยินดี “ทักษิณ” ออกเรือนจำ 11 พ.ค. นี้ บอกยังเคารพเคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา ผูกพันเหมือนลูกเหมือนหลาน ระบุ กรุงเทพฯ แคบแค่นี้ คงมีโอกาสได้พบกัน ไม่คิดไกล หลังสื่อถามการเมืองกระเพื่อมหรือไม่
เมื่อเวลา 14.20 น. วันที่ 9 พ.ค. ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จะได้พักโทษและออกจากเรือนจำ ในวันที่ 11 พ.ค. นี้ ว่า ตนก็เคารพนับถือและเคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาท่านมา 20 กว่าปี มีความผูกพันเหมือนลูกเหมือนหลาน ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวท่านด้วย
เมื่อถามว่า จะมีโอกาสไปปรึกษาในเรื่องที่นายทักษิณ มีความเชี่ยวชาญบ้างหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่มีข้อห้ามใดๆ แต่ตนว่าให้ท่านออกมา ให้ท่านได้ไปใช้ชีวิตกับครอบครัวของท่าน ยังไงกรุงเทพฯก็แคบอยู่แค่นี้ เดี๋ยววันใดวันหนึ่งก็อาจจะมีโอกาสได้พบกันตามโอกาสต่างๆ แล้วค่อยว่ากัน ตอนนี้ที่ท่านจะออกมาใหม่ๆ ก็เหมือนยังคงเป็นการพักโทษอยู่ ซึ่งยังมีข้อจำกัดและยังคงไม่สะดวกให้คนภายนอกครอบครัวไปพบ
เมื่อถามว่า ยังมีการวิเคราะห์ว่า นายทักษิณ จะไม่วางมือทางการเมือง และจะทำให้เกิดแรงกระเพื่อมทางการเมืองหรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตนไม่คิดไกลถึงขนาดนั้น ยังไงท่านก็เป็นคนที่ตนให้ความเคารพ