นายกฯ ลั่นไทยพร้อมหนุนความมั่นคงอาหารอาเซียน ไทย-กัมพูชา ยึดแถลงการณ์ร่วมหยุดยิง

“อนุทิน” เผย ประชุมอาเซียน ไทยประกาศจุดยืนพร้อมเป็นฐานความมั่นคงอาหารของภูมิภาค ส่วนการพูดคุยไทย-กัมพูชา ฟิลิปปินส์จัดขึ้นเพื่อรักษาบรรยากาศที่ดี ยืนยันสองประเทศยึดแถลงการณ์ร่วมหยุดยิง ไม่ได้คุยกันเรื่องปักปันเขตแดน โดยให้ยึดตามกรอบ JBC และ GBC
เมื่อเวลา 14.20น. วันที่ 9 พ.ค. ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ภายหลังเดินทางกลับจากการร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 48 ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ว่า ประเทศไทยย้ำเจตนารมณ์ในการแก้ไขความขัดแย้งและแนวทางสร้างสันติภาพโดยยึดกติกาสากลและประโยชน์ของชาติ พร้อมเสนอความร่วมมือเชิงรุกกับภาคีสมาชิกท่ามกลางความผันผวนของโลกโดยยึดประเด็นการผลักดันอาเซียนให้มีความเข้มแข็ง มีเอกภาพ และมีบทบาทมากขึ้นในเวทีนานาระหว่างประเทศ
ในที่ประชุมสิ่งที่ทุกประเทศพูดถึงมากกว่าเรื่องน้ำมันและพลังงานคือเรื่องอาหาร ในส่วนของประเทศไทยได้สร้างความมั่นใจต่อประเทศอาเซียนว่าไทย พร้อมใช้ศักยภาพในฐานะผู้ผลิตอาหารสำคัญของโลก โดยจะให้การสนับสนุนด้านความมั่นคงอาหารในภูมิภาค และไม่ว่าประเทศใดในโลกจะมีปัญหาเรื่องสงคราม พลังงาน แต่ในภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยพร้อมเป็นฐานในการสนับสนุนเรื่องอาหารให้กับมวลหมู่ภาคีสมาชิก ตนเคยบอกมาตลอดว่าน้ำมันกินไม่ได้ ถ้าเราต้องเลือกในวันที่มีวิกฤตน้ำมัน วิกฤตระหว่างน้ำมันกับอาหาร ประเทศไทยมีความมั่นคงเรื่องอาหารมากกว่า น้ำมันมีเงินก็ยังซื้อได้หาได้ แต่ถ้าเราไม่มีความเข้มแข็งด้านอาหารความลำบากอื่นๆ ก็จะเกิดขึ้น ตนได้เห็นปฏิกิริยาตอบสนองในเชิงเห็นด้วยและเชิงความพร้อมที่จะแสวงหาการสนับสนุนซึ่งกันและกันของประเทศสมาชิกแทบทุกประเทศ การร่วมประชุมครั้งนี้ประเทศไทยไม่ได้เสียอะไรเลยมีแต่โอกาสและความเชื่อมั่นจากภาคีสมาชิกเพิ่มมากขึ้น เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะเพิ่มมูลค่าของการค้าการลงทุนและการสร้างความเข้มแข็งของภูมิภาคอาเซียน
นายอนุทิน กล่าวถึงการพบปะกับนายฮุน มาเนต นายกฯ กัมพูชา ว่า นายแฟร์ดีนันด์ โรมูอัลเดซ มาร์โคส จูเนียร์ ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ ในฐานะประธานอาเซียน ต้องการสร้างบรรยากาศที่ดีในที่ประชุมอาเซียน จึงจัดให้มีการพบปะกันระหว่างไทยและกัมพูชา ในรายละเอียดการพูดคุยเชื่อว่าประชาชนรับทราบแล้วจากการแถลงของตน ยืนยันว่า ทุกอย่างยังเป็นไปตามการลงนาม Joint Statement (แถลงการณ์ร่วมหยุดยิง) เมื่อปี 2568 และที่หารือกันไม่ได้มีการพูดคุยถึงการปักปันเขตแดนและการเปิดด่านพรหมแดน และให้ยึดถือตามกรอบ JBC และ GBC ในรูปแบบคณะกรรมการร่วมต่อไป ซึ่งนายแฟร์ดีนันด์ มาร์โคส รับทราบว่าเรายังพูดคุยกันได้ในการรักษาบรรยากาศที่ดีของการประชุมที่ผ่านมา
นอกจากนี้ การเดินทางไปร่วมประชุมครั้งนี้ ตนยังพบกับประธานธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ซึ่งยังให้ความเชื่อมั่นกับประเทศไทย และนัดหมายกันว่าโอกาสต่อไปที่ท่านจะมาเยือนประเทศไทย ตนได้เรียนเชิญให้มาพบตนที่ทำเนียบรัฐบาล โดยจะหารือร่วมกันถึงการสนับสนุนโครงการต่างๆ ของไทย