“อนุทิน” กลับถึงไทย รับรายงานคลังแสงชายจีนที่ชลบุรี สั่งเร่งสาวถึงต้นตอ โยง BHQ หรือไม่ ชี้มีผลเลิกฟรีวีซ่า

“อนุทิน” เผย ผบ.ตร รายงานเหตุชายจีน ขับเก๋งบรรทุกอาวุธสงครามคว่ำนาจอมเทียน สั่งสอบเข้มถึงต้นตอ เชื่อมโยงอาชญากรรมข้ามชาติ- BHQ หรือไม่ รับมีผลพิจารณาฟรีวีซ่า
เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 9 พ.ค. ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย เดินทางกลับจากกาประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่ สภ.นาจอมเทียน จังหวัดชลบุรี เข้าตรวจสอบเหตุรถยนต์พลิกคว่ำ โดยพบผู้ขับรถเป็นชายชาวจีน และภายในรถตรวจพบอาวุธสงครามจำนวนมาก ได้รับรายงานแล้วหรือไม่ และเป็นประเด็นเกี่ยวข้องกับความมั่นคงหรือไม่ ว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้ส่งข้อความมาตั้งแต่เกิดเหตุ ซึ่งตนก็ได้เน้นย้ำไปว่าขอให้ดำเนินการขยายผลให้ได้รับทราบถึงต้นเหตุของการกระทำเช่นนี้ให้ลึกที่สุด และให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดเข้มข้น ต้องไปหาต้นตอของปัญหานี้ให้ได้ ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ทำให้ตั้งข้อสงสัยได้ว่าเหตุใดชาวต่างชาติจึงสามารถครอบครองอาวุธจำนวนมากได้ ตนก็ย้ำว่าไม่มีการอนุญาตให้พกพาอนุญาตพกปืน หากใครพกปืนและไม่ใช่เจ้าหน้าที่ก็ผิดกฎหมายทั้งหมด ขอให้ระวัง ถูกจับขึ้นมาจะมีข้อหาอื่นๆ ตามมาอีกจำนวนมาก เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ยืนยันได้ว่าใครที่พยายามมาบอกตนว่าให้ผ่อนปรนการออกใบอนุญาตพกปืน เพราะขนาดห้ามยังทำการอุกอาจขนาดนี้ และหากเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับบุคคลใด หรือกลุ่มคนใดๆ ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติเราก็จะดำเนินการอย่างเต็มที่
เมื่อถามว่าแต่อาวุธจำนวนมากในรถเป็นอาวุธสงคราม รวมไปถึงในการตรวจสอบโทรศัพท์ของชายชาวจีนรายดังกล่าวพบว่ามีความเชื่อมโยงกับกลุ่ม BHQ ของกัมพูชา นายอนุทิน กล่าวว่า นี่คือสิ่งที่จะต้องเร่งดำเนินการอย่างเฉียบขาด ซึ่งต้องดูเป็นเรื่องๆ ไป เพราะจะมีผลไปถึงเรื่องฟรีวีซ่า แต่ ณ ตอนนี้ขอให้ฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจและความมั่นคงได้ดำเนินการสอบสวนให้ได้รายละเอียดได้มากที่สุดก่อน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเสร็จสิ้น นายกฯได้หันมาพูดแซวกับสื่อมวลชนว่า "ดูสิเอาขึ้นมายืนข้างหลังตั้ง 3 ท่าน ไม่ถามพี่เอี่ยว (พล.อ.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว รองเสนาธิการทหารบก เพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหารรุ่น 26 ของพล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ) บ้างล่ะ
ผู้สื่อข่าวจึงถามต่อว่า ตั้ง พล.อ.ณัฐพงษ์ เป็นเลขานุการคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ใช่หรือไม่ นายอนุทิน ได้หันไปชี้ที่ พล.อ.ณัฐพงษ์ ก่อนกล่าวว่า ถ้ามีการเจรจาคนนี้ไม่เคยทำให้ผิดหวัง