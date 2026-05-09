“ศุภมาส”ลุยบางลำพู กำชับควบคุมราคา“ชุดนัดเรียน”รับเทศกาลเปิดเทอม สั่งคุมเข้มร้านค้าจัดโปรเกินจริง บังคับซื้อพ่วง สกัดสินค้าไม่ได้คุณภาพ ห้ามนำจำหน่ายเด็ดขาด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้ ( 9 พ.ค.)นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นางสาวพัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ลงพื้นที่ย่านการค้าบางลำพู เพื่อติดตามสถานการณ์ซื้อขายชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ในช่วงใกล้เปิดเทอมที่จะมาถึงในสัปดาห์หน้า จำนวน 5 ร้าน ประกอบด้วย ห้างตราสมอ ร้านศรีภัณฑ์ ร้านท๊อป ร้านสมใจนึกเฮ้าส์ และ ร้านชัยรัตน์ เพื่อป้องกันการเอาเปรียบผู้ปกครองและคุ้มครองผู้บริโภค

นางสาวศุภมาส กล่าวว่า ภายหลังสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลาง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ซึ่งหลายครัวเรือนเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าว ในส่วนของการดูแลบุตรหลาน ยิ่งในช่วงใกล้เปิดเทอม มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่เกิดความคุ้มค่าสูงสุด ซึ่ง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี มีความเป็นห่วงต่อผู้บริโภค จึงได้มอบหมายให้ตน ในฐานะที่กำกับดูแล สคบ. ติดตามและตรวจสอบการจำหน่ายชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน เพื่อความเป็นธรรมของผู้บริโภค

“สคบ. ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงก่อนเปิดภาคเรียน พบว่า มีการตั้งราคาสูงเกินสมควร การไม่แสดงราคาสินค้า การบังคับซื้อพ่วง คุณภาพสินค้าไม่เหมาะสมกับราคารวมถึงฉลากสินค้าไม่ครบถ้วน วันนี้เราจึงลงพื้นที่ ไม่เพียงมาตรวจสอบแต่ยังขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ไม่ให้เกิดการกระทำผิด หรือเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค” นางสาวศุภมาส กล่าว

ทั้งนี้ “ชุดนักเรียน” ถือเป็นสินค้าควบคุมฉลาก ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง กำหนดประเภทของสินค้าให้เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ. 2565 หากผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าจัดทำฉลากไม่ถูกต้องตามกฎหมาย มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท ส่วนผู้ขายที่จำหน่ายสินค้าควบคุมฉลากโดยไม่มีฉลาก หรือมี แต่ระบุรายละเอียดไม่ครบถ้วน มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท นอกจากนี้ ยังมีการกำกับด้วยมาตรฐาน มอก. 2137-2559 และ มอก. 2138-2559 ที่ดูแลคุณภาพผ้าและเครื่องแบบนักเรียนโดยเฉพาะ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค

นางสาวศุภมาส กล่าวทิ้งท้ายว่า ดิฉันขอเน้นย้ำกับผู้ประกอบการทุกรายว่า ขอให้ทำธุรกิจตามกฎหมาย หากพบการเอาเปรียบผู้บริโภคจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด พร้อมขอความร่วมมือจัดชุดนักเรียนราคาประหยัดเป็นทางเลือกให้ผู้ปกครอง เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอม และฝากถึงผู้ปกครองทุกท่านให้ตรวจสอบสินค้าให้ละเอียดก่อนตัดสินใจซื้อ เปรียบเทียบราคา ตรวจดูฉลาก คุณภาพและเงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินค้า เพื่อรักษาสิทธิของตนเอง

หากผู้บริโภค พบการจำหน่ายชุดนักเรียนโดยไม่แสดงฉลาก ไม่แสดงราคา ตั้งราคาเกินสมควรหรือถูกบังคับซื้อพ่วง สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน สคบ. 1166 แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ หรือศูนย์ดำรงธรรม ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อให้ภาครัฐเร่งตรวจสอบและคุ้มครองสิทธิประชาชนอย่างทันท่วงที








