“รสนา” เผยภาคประชาชนเสนอมาตรการเร่งด่วนจี้ “เอกนัฏ” ดำเนินการใน 7 วัน งดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมัน-หยุดขาย B20 E20 ชั่วคราว

“รสนา” เผยคณะทำงานร่วมภาคประชาชน เสนอมาตรการเร่งด่วน รมว.พลังงานหยุดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเพื่อลดราคาที่ปั๊มโดยตรง หยุดขาย B20 E20 ชั่วคราวลดภาระกองทุน พร้อมชะลอจ่ายหนี้โรงกลั่น แก้ค่าไฟแพงจากโครงสร้างไม่เป็นธรรม ก่อนใช้อัตราค่าไฟใหม่
เมื่อวันที่ 8 พ.ค.ที่กระทรวงพลังงาน มีการประชุมคณะทำงานร่วมเพื่อพิจารณาข้อเสนอปรับโครงสร้างราคาพลังงานของเครือข่ายภาคประชาชน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยนายเอกณัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 22 เม.ย.ที่ผ่านมา น.ส.รสนา โตสิตระกูล อดีตสมาชิกวุฒิสภา หนึ่งในคณะทำงานฯ ได้เปิปดเผยผลกาประชุมดังกล่าว ผ่านทางเฟซบุ๊ก “รสนา โตสิตระกูล” ว่า คณะทำงานภาคประชาชนเดินหน้าเสนอข้อแก้ไขปัญหาราคาน้ำมัน และไฟฟ้าเร่งด่วนต่อ รมว.เอกนัฏ พร้อมพันธ์ุ บนฐานข้อเสนอเดิม 8 ข้อ สรุปเนื้อหาได้ดังนี้
1)ประเด็นน้ำมัน มี 4 เรื่อง คือ
1.1 ขอให้รัฐมนตรีหยุดเก็บเงินผู้ใช้น้ำมันเข้ากองทุนน้ำมัน ในช่วงวิกฤตน้ำมันแพง แต่ให้นำไปลดราคาขายปลีก เพื่อไม่ให้กระทบราคาสินค้า ค่าขนส่งที่กระทบค่าครองชีพประชาชนทั้งประเทศ
1.2 รัฐมนตรีได้อนุมัติการกู้เงินของกองทุนน้ำมัน 20,000 ล้านบาท คณะทำงานขอให้ระงับการจ่ายหนี้ไว้ก่อนจนกว่าจะมีการตรวจสอบกำไรส่วนเกินจากค่าการกลั่นที่สูงผิดปกติ และมีการเรียกคืนเข้ากองทุนน้ำมัน
1.3 ขอให้ยกเลิกการจำหน่ายน้ำมันบี 20 และ อี20ในระหว่างวิกฤตน้ำมันแพง เพื่อลดภาระการชดเชยของกองทุนน้ำมันฯ โดยข้อมูลการชดเชยในวันที่8 พค.2569 ดีเซลบี 20 ต้องใช้เงินชดเชย 5.38 บาทต่อลิตร เบนซินอี20 กองทุนชดเชย 2.61 บาทต่อลิตร คือชดเชยวันละ 454.9 ล้านบาท กองทุนชดเชยเดือนละ 13,647 ล้านบาท หากยังเดินหน้าต่อไปกองทุนน้ำมันจะติดลบจนประชาชนต้องแบกภาระหนี้เงินกู้เพิ่มไม่มีสิ้นสุด
1.4 รัฐมนตรีจึงควรรีบเคลียร์ทั้งกำไรส่วนเกินจากค่าการกลั่น และกำไรจากการกักตุนน้ำมันคืนกองทุนน้ำมันฯโดยด่วน ไม่ควรให้กองทุนชดเชยค่าน้ำมันที่มีกำไรส่วนเกินค่าการกลั่นอยู่ เป็นการให้ประชาชนต้องจ่ายซ้ำซ้อน
2)ประเด็นราคาไฟฟ้า มี 2 เรื่อง
2.1 ก่อนการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่แบบขั้นบันไดสำหรับครัวเรือน ขอให้รัฐมนตรีแก้ปัญหาค่าไฟแพงจากโครงสร้างที่เป็นอยู่ โดยเจรจายกเลิกส่วนเพิ่มค่าไฟฟ้าที่เรียกว่า แอดเดอร์ ซึ่งจะลดค่าไฟได้ 17 สตางค์ต่อหน่วยตามการประมาณการของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และ เจรจาลดค่าความพร้อมจ่าย หรือยืดเวลาการจ่ายออกไป แล้วเอาส่วนลดทั้ง 2 ส่วนมาหักลบค่าไฟฟ้า แล้วจึงนำค่าไฟฟ้าหลังหักลดค่าใช้จ่ายแล้วมากำหนดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ตามอัตราขั้นบันได
2.2 การส่งเสริมให้ประชาชนลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าด้วยการติดตั้งโซลาร์บนหลังคา ขอให้รัฐมนตรีอนุญาตให้ครัวเรือนที่ติดโซลาร์บนหลังคาไม่เกิน 5กิโลวัตต์สามารถใช้ระบบหักลบกลบหน่วยไฟฟ้า (net metering)ภายในเวลา 5ปี ซึ่งจะช่วยให้คืนทุนได้เร็วขึ้น ส่วนผู้ติดตั้งโซลาร์บนหลังคาขนาด 5-10 กิโลวัตต์ในระบบขายไฟคืน (net billing) ให้ทำได้ภายใต้สัญญา 25ปี
ข้อเสนอดังกล่าวคณะทำงานฝ่ายเครือข่ายภาคประชาชนขอเสนอให้รัฐมนตรีโปรดพิจารณาดำเนินการอย่างเร่งด่วนภายใน 7 วันเพื่อให้เกิดประสิทธิผลตามลำดับความสำคัญก่อนหลัง
ประธานคณะทำงานจะได้นำเรียนเสนอต่อรัฐมนตรีต่อไป