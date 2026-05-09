ที่ปรึกษา “ธีระชัย แสนแก้ว” เผยเกษตรฯ จับมืออินฟลูจีนชื่อดัง เจาะตลาดสินค้าเกษตร เป้าพันล้าน

นายธีระชัย แสนแก้ว ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวัชระพล ขาวขำ) เปิดเผยภายหลังให้การต้อนรับ “Ge Guangxiang” อินฟลูเอนเซอร์และนักขายออนไลน์ชื่อดังจากประเทศจีน เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการขยายตลาดสินค้าไทยสู่ผู้บริโภคต่างประเทศผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ว่า ประเทศไทยมีสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าเกษตรคุณภาพจำนวนมากที่ต้องการการประชาสัมพันธ์และขยายตลาด โดยหัวใจสำคัญไม่ใช่เพียงการขายสินค้า แต่ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั่วโลก ยกตัวอย่างเช่น ยางพาราไทย ซึ่งไทยเป็นผู้ส่งออกอันดับหนึ่งของโลก เมื่อนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น หมอนยางพารา ที่ได้รับความนิยมสูง ก็มักมีสินค้าปลอมแอบอ้าง จึงจำเป็นต้องสร้างมาตรฐานและยืนยันคุณภาพสินค้าไทยอย่างชัดเจน
“อยากให้ความร่วมมือครั้งนี้ทำให้ทั่วโลกรู้ สินค้าไทยมีคุณภาพ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีระบบตรวจสอบมาตรฐานอยู่แล้ว จึงอยากเชิญชวน KOL ทั่วโลก มาเป็นสะพานเชื่อมระหว่างผู้ผลิตไทยกับผู้บริโภคทั่วโลก ให้ได้มาสัมผัสของจริง ทั้งสวนทุเรียน โรงงานยางพารา และสินค้าเกษตรไทย เพื่อให้เกษตรกรไทยได้ประโยชน์แบบวิน-วิน” นายธีระชัย กล่าว
ด้าน Ge Guangxiang กล่าวว่า แพลตฟอร์มของตนมีผู้ติดตามกว่า 100 ล้านคน และเมื่อรวมเครือข่ายบัญชีอื่น ๆ มีฐานผู้ติดตามกว่า 300 ล้านคน โดยแฟนคลับในจีนจำนวนมากนิยมบริโภคทุเรียนไทย จึงพร้อมสนับสนุนและช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรไทย โดยเฉพาะผลไม้ ยางพารา และโคนมไทยในอนาคต ซึ่งคาดว่าความร่วมมือครั้งนี้จะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ราว 200 ล้านหยวน หรือประมาณ 1,000 ล้านบาท