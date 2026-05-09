พลิกโฉมสื่อสภา ! “โสภณ” เดินหน้าพัฒนาสื่อในเครือ เน้นฟังปัญหาสร้างความเข้าใจปชต.เปิดพื้นที่เยาวชนมีส่วนร่วม

“โสภณ” เดินหน้าพัฒนาสื่อในเครือรัฐสภา บูรณาการวิทยุ โทรทัศน์ และออนไลน์ ชูจุดแข็งข้อมูลถูกต้อง ใกล้ชิดประชาชน พร้อมปรับใช้งบให้คุ้มค่าเปิดพื้นที่เยาวชนมีส่วนร่วม ผ่านสภาจำลอง-รายการสร้างความเข้าใจ ประชาธิปไตย
นายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวในการประชุมคณะกรรมการนโยบายด้านสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ครั้งที่ 1/2569 เพื่อวางกรอบและทิศทางการสื่อสารขององค์กรนิติบัญญัติให้ก้าวทันยุคสมัย โดยระบุว่า หัวใจสำคัญของความสำเร็จของหน่วยงานราชการ คือ การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจำเป็นต้องบูรณาการทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และแพลตฟอร์มออนไลน์เข้าด้วยกัน เพื่อดึงจุดแข็งของสื่อรัฐสภา ทั้งความใกล้ชิดข้อมูล ความถูกต้อง และการเข้าถึงประชาชน มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
นายโสภณ กล่าวว่า หากไม่สามารถทำให้สภาเป็นของประชาชนได้ ก็ยากที่ประชาธิปไตยจะเติบโตอย่างมั่นคง พร้อมย้ำว่าคนในสภาต้องทำหน้าที่เป็นที่พึ่งพาของประชาชน เพื่อสร้างความศรัทธาต่อระบบรัฐสภา โดยต้องยึดหลักความโปร่งใส และใช้กลไกนิติบัญญัติเป็นแรงขับเคลื่อนประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
ประธานสภาฯ ยังเสนอให้มีการปรับผังโครงสร้างการดำเนินงานและการใช้งบประมาณให้เหมาะสม โดยส่วนใดที่สามารถปรับลดหรือบริหารจัดการใหม่ได้ ควรนำทรัพยากรมาใช้ในภารกิจที่จำเป็นและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด รวมถึงพิจารณานำงบประมาณที่ค้างท่อมาปรับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
นอกจากนี้ นายโสภณ ยังเน้นย้ำถึงการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำสื่อของรัฐสภา โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน เพื่อปลูกฝังแนวคิดและค่านิยมที่ดีเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ เช่น การจัดกิจกรรมสภาจำลอง และการถ่ายทอดสดกิจกรรม เพื่อสร้างการเรียนรู้และความเข้าใจต่อบทบาทของรัฐสภาในสังคมประชาธิปไตย
นายโสภณ กล่าวด้วยว่า รัฐสภาควรทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น