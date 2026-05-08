ซินโครตรอนเสริมศักยภาพการแพทย์ภาคเหนือ

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดย รศ.ดร. สาโรช รุจิรวรรธน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน มอบสายรัดห้ามเลือดและอุปกรณ์เฝือกอ่อนที่พัฒนาและผลิตขึ้นโดยทีมวิศวกรของสถาบันฯ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 และเสริมสร้างศักยภาพการบริการสาธารณสุขในเขตภาคเหนือ โดยมี พลตรี สมินท์ บุญลิขิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 ณ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก