”ศุภมาส“ สั่งหยุดขายทันทีกระติก Thermos 2 รุ่น หลังตปท.เกิดเหตุระเบิดระหว่างใช้งาน

รมต.สำนักนายกฯ สั่งระงับขายทันที กระติก Thermos 2 รุ่น ทั้งหน้าร้าน และออนไลน์ หลังตปท.เกิดเหตุระเบิดระหว่างใช้งาน สคบ.เดินหน้าคุมเข้ม สินค้าไม่ได้มาตรฐาน
วันนี้ (8 พฤษภาคม 2569) นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแล สคบ. ออกโรงเตือนภัยผู้บริโภคทั่วประเทศ หลังเป็นประธานการประชุมร่วมกับหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคและแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อกำหนดมาตรการกำกับดูแลสินค้ามาตรฐาน มอก. และยกระดับความปลอดภัยผู้บริโภคบนแพลตฟอร์มดิจิทัล โดยย้ำว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เอาจริงกับปัญหาสินค้าไม่ได้มาตรฐานที่ทะลักขายผ่านช่องทางออนไลน์
ที่ประชุมระดมสมองครั้งนี้ ประกอบด้วย นางสาวพัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมผู้แทนจาก สมอ. สภาองค์กรของผู้บริโภค ETDA ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ และแพลตฟอร์มออนไลน์ชั้นนำ ร่วมหารือกรณีข่าวต่างประเทศที่กระติกน้ำยี่ห้อ Thermos เกิดเหตุระเบิดระหว่างใช้งาน จนสร้างความตื่นตระหนกไปทั่วโลก
สคบ. เร่งตรวจสอบร่วมกับบริษัทผู้นำเข้าในประเทศไทยทันที พบสินค้าที่เข้าข่ายต้องเรียกคืน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่น SK3000 และ SK3020 ซึ่งมีความเสี่ยงจากแรงดันสะสมภายใน อาจทำให้ฝาปิดดีดตัวออกอย่างรุนแรงจนเกิดอันตรายร้ายแรงต่อผู้ใช้งาน
นางสาวศุภมาส เปิดเผยว่า สคบ. สั่งระงับการจำหน่ายสินค้าทั้ง 2 รุ่นในทุกช่องทางทันที ทั้งหน้าร้านและออนไลน์ แม้ยังไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บในประเทศไทย แต่เพื่อตัดไฟแต่ต้นลม ขอให้ประชาชนที่ครอบครองกระติกน้ำรุ่นดังกล่าว หยุดใช้งานทันที และหากได้รับความเสียหาย ร้องเรียนมายัง สคบ. ได้โดยตรง
นางสาวศุภมาส ทิ้งท้ายอย่างหนักแน่นว่า รัฐบาลพร้อมเดินหน้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคเชิงรุกเต็มสูบ ควบคู่กับการผลักดันมาตรการควบคุมสินค้าออนไลน์และยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้า เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในทุกช่องทางการซื้อขาย ไม่ให้ใครต้องตกเป็นเหยื่อสินค้าไร้มาตรฐานอีกต่อไป