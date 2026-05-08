รัฐบาลดับเทียนเฟคนิวส์ ยันข่าวนายกฯ-ภท.ดันตั้งกาสิโน-ต่างชาติเช่าที่ดิน 99 ปี สอดไส้แลนด์บริดจ์ไม่จริง

โฆษกรัฐบาล ย้ำ อย่าเชื่อข่าวปลอม ! ใส่ร้าย "อนุทิน-ภูมิใจไทย" เสนอ กม. เศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ ตั้งคาสิโนได้และเช่าซื้อที่ดินได้ 99 ปี ยันไม่จริง
วันนี้ (8พ.ค.) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงการแชร์ข้อมูล ที่ไม่เป็นความจริงของอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล ว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูลและพรรคภูมิใจไทย เสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) อนุญาตให้สร้างคาสิโน และเช่าซื้อที่ดินได้ 99 ปีในเขตเศรษฐกิจพิเศษ SEC นั้น ยืนยันว่าไม่เป็นความจริง
ร่าง พ.ร.บ. ที่เสนอโดยข้อความที่ปรากฎในข่าว เป็นการคัดออกมาจากร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ พ.ศ. .... ที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้ว คือ นายนภดล แก้วสุพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังท้องถิ่นไท รวมทั้งเคยมีส.ส. ที่เคยเสนอให้มีคาสิโนในร่างกม. อีก 3 ฉบับ สามารถสืบค้นจากเว็ปไซต์ของสภาผู้แทนราษฎรได้
“ในสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่แล้ว ทางพรรคภูมิใจไทย เคยเสนอร่าง พ.ร.บ. นี้ โดยใช้ พ.ร.บ.อีอีซี เป็นต้นแบบ ด้วยเจตนาที่ดี ในการพัฒนาภาคใต้และสร้างการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศ โดยไม่มีเช่าที่ดิน 99 ปี หรือคาสิโน ตามที่กล่าวหา ในส่วนโครงการแลนด์เบริดจ์ นายกรัฐมนตรีสั่งตั้งคณะกรรมศึกษา โดยมีรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติ เป็นประธาน หากพบว่า ประโยชน์มีแต่ไม่คุ้มค่าและประชาชนไม่ต้องการ โครงการคงไม่เกิดขึ้น ทุกอย่างรัฐบาลต้องคิดให้รอบคอบและรับฟังเสียงจากทุกฝ่าย” โฆษกรัฐบาลชี้แจง