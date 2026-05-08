สส.ภท.ขู่ใช้ กม.จัดการบิดเบือนแลนด์บริดจ์ซุกกาสิโน-ต่างชาติ เช่าที่ 99 ปี ยันศึกษาทุกมิติ-ฟังคนพื้นที่

“ณัฏฐ์ชนน” ลั่น! หยุดบิดเบือน ใส่ร้าย ซุกกาสิโนในแลนด์บริดจ์ หรือต่างชาติเช่าที่ดิน 99 ปี รัฐบาลกำลังศึกษาทุกมิติ ฟังเสียงคนในพื้นที่ เตือนใครใส่ร้าย ภูมิใจไทย เจอจัดการกฎหมาย แน่
วันนี้ (8 พ.ค.) นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ โฆษกพรรคภูมิใจไทย และ สส.สงขลา กล่าวถึงการบิดเบือนโจมตีโครงการ “แลนด์บริดจ์” จะมีการนำธุรกิจกาสิโนเข้าไปร่วมด้วย ว่า เป็นการบิดเบือน ให้ร้ายรัฐบาลปัจจุบันซุกกาสิโนในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ โดยนำร่างกฎหมายเก่าที่เสนอโดย ร่างของ นายนพดล แก้วสุพัฒน์ พรรคพลังท้องถิ่นไทย เสนอตั้งแต่ชุดที่ 25 สองสมัยที่แล้ว ซึ่งร่างนี้ตกไปตั้งแต่ 2 สมัยที่ผ่านมา แล้ว
นายณัฏฐ์ชนน กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ ของพรรคภูมิใจไทย ใช้ร่าง พ.ร.บ.EEC เป็นต้นแบบ แต่นำมาปรับให้เข้ากับบริบท พื้นที่ และศักยภาพของภาคใต้ แต่ไม่มีการกำหนดเรื่องกาสิโน กับเช่าที่ดิน 99 ปี
โฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า พรรคภูมิใจไทย เสนอกฎหมาย ด้วยเจตนาที่ดี ต่อการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ แต่ร่าง พ.ร.บ. ตกไปแล้ว เพราะนายกรัฐมนตรี ในขณะนั้นไม่รับรอง และ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ได้ตั้งคณะกรรมการศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์แล้ว หากผลการศึกษาเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์อย่างคุ้มค่า และประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องการ โครงการก็คงไม่เกิดขึ้น การพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ ตามกรอบความคิดระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ หรือเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ ก็คงไม่เกิดขึ้นเช่นกันขอให้เป็นการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนภาคใต้
“หากใครยังใส่ร้าย กล่าวหาพรรคภูมิใจไทย ด้วยความเท็จ ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ทำให้พรรคภูมิใจไทย เสียหาย จะใช้สิทธิทางกฎหมายต่อไป” นายณัฏฐ์ชนน กล่าว