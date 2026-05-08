ไม่จบแค่ที่เดียว! “ศุภมาส” สั่งสแกนปลากระป๋องทั่วประเทศ หลังผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม พบเพิ่ม “โรงงานปลากระป๋องเก๊”

วันนี้ (8 พ.ค.) นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงกรณีปลากระป๋องไม่ตรงตามฉลาก ซึ่งพบว่า ภายหลังจากการลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยตนเอง และมีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพิ่มเติม เริ่มพบโรงงานที่เข้าข่ายเดียวกันปรากฏออกมา คือ ใช้วัตถุดิบปลาไม่ตรงตามฉลากมาผลิตปลากระป๋อง ไม่ได้มีเพียงแค่ บริษัท ศรีรุ้งงามฟู้ดส์ จำกัด ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร สั่งหยุดประกอบกิจการชั่วคราว
นางสาวศุภมาส กล่าวว่า ตั้งแต่พบเคสแรกที่จังหวัดสมุทรสาคร ตนได้กำชับให้ 3 หน่วยงานหลัก ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานผลิตปลากระป๋องและอาหารกระป๋องทั่วประเทศ ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด (สคบ.จังหวัด) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เพื่อตรวจสอบมาตรฐาน GMP ฉลากสินค้า และวัตถุดิบที่ใช้ผลิต โดยไม่รอให้มีเรื่องร้องเรียนเพิ่ม
“ดิฉันไม่เคยมองว่าเรื่องนี้เป็นเพียงความผิดพลาดของโรงงานเดียว และได้สั่งตรวจเข้มทั่วประเทศไปก่อนหน้านี้แล้ว ทุกเบาะแสที่ประชาชนช่วยกันส่งเข้ามา รัฐบาลพร้อมขยายผลโดยไม่มีข้อยกเว้น” นางสาวศุภมาส กล่าว
สำหรับเคสที่จังหวัดสมุทรสงคราม ได้ประสานผู้ว่าราชการจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อย. กรมประมง และ สคบ. เข้าตรวจสอบโรงงานต้นทางทันที หากพบการใช้ปลาชนิดอื่นแทนชนิดที่ระบุบนฉลาก จะดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ฐานผลิตอาหารปลอม โทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 10 ปี ปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาท พร้อมอายัดสินค้าและสั่งหยุดกิจการชั่วคราว
นางสาวศุภมาส ย้ำว่า การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลภายใต้การนำของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ในฐานะที่กำกับดูแล สคบ. พร้อมทำงานร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กำกับกรมประมง เพื่อพิสูจน์สายพันธุ์ปลาในทุกตัวอย่างที่ตรวจพบ และเดินหน้าเอาผิดผู้กระทำผิดให้ถึงที่สุด
ประชาชนที่พบผลิตภัณฑ์ไม่ตรงฉลากหรือสงสัยว่าได้รับความเสียหาย ร้องเรียนได้ที่สายด่วน สคบ. 1166 สายด่วน อย. 1556 แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรม ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด