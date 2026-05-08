กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงนาม MOU ผนึก 9 หน่วยงาน ขับเคลื่อนยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับภัยพิบัติ-บรรเทาสาธารณภัย ตามนโยบบายรัฐบาล

วันนี้(8 พ.ค.)นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานในการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยความร่วมมือของ ๙ หน่วยงาน
โดยมีผู้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ประกอบด้วย นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย นายวิสูตร จงชูวณิชย์ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย นายประเสริฐ บุญประสพ นายกสมาคมเทศบาลนครและเมือง นายสุริยชัย รวิวรรณ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร และนายพจน์ เเพรดำ ผู้อำนวยการสำนักงานสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย เข้าร่วมลงนาม ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน ในการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการบริหารจัดการสาธารณภัยระหว่างหน่วยงานกลางกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การกำหนดกรอบ แนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันในการสนับสนุน และเชื่อมโยงข้อมูลเรื่องการเตือนภัยในระดับพื้นที่ การกำหนด แนวทางการสนับสนุนการใช้ทรัพยากรในภาวะฉุกเฉิน แนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนให้มีความรวดเร็ว ตลอดจนการพัฒนาความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะที่เป็นหน่วยเผชิญเหตุหน่วยแรก และเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณภัย ตลอดจนการกำหนดแนวทางปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้มีความคล่องตัวและถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง การบูรณาการฐานข้อมูลสาธารณภัยของประเทศ พร้อมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูลดิจิทัลเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในระดับประเทศ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ด้านต่าง ๆ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งการส่งเสริมการบูรณาการการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โดยความร่วมมือดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของ 9 หน่วยงาน ในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล ตามที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๙ ในด้านภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นให้มีการป้องกันภัยพิบัติอย่างเป็นระบบ ควบคู่กับการยกระดับการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความรับผิดชอบที่ชัดเจนและบูรณาการการทำงานร่วมกัน ตลอดจนเร่งพัฒนาระบบการแจ้งเตือนภัยและบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีเอกภาพบนฐานข้อมูลดิจิทัลเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตทรัพย์สิน และสามารถให้การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพจะร่วมมือกัน ยกระดับการบริหารจัดการ สาธารณภัยของประเทศ