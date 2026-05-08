“โสภณ” ดันห้องสารนิเทศ 3D รัฐสภา 54 ล้าน ย้ำโปร่งใส คุ้มงบ ใช้จริงเพื่อประชาชน

ประธานสภาฯ ติดตามโครงการปรับปรุงห้องสารนิเทศชั้น B2 วงเงิน 54 ล้านบาท ชูแบบ 3D Visual ยกระดับเป็นศูนย์เรียนรู้ประชาธิปไตยยุคใหม่ กำชับตัดส่วนไม่จำเป็น ใช้งบคุ้มค่า โปร่งใส และตอบโจทย์ประชาชน
นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย นายศิโรจน์ แพทย์พันธุ์ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประชุมร่วมกับผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงห้องสารนิเทศเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสาร บริเวณชั้น B2 อาคารรัฐสภา วงเงินงบประมาณ 54 ล้านบาท
โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้นำเสนอแบบก่อสร้างในรูปแบบ 3D Visual เพื่อพัฒนาให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยครบวงจร รองรับการค้นคว้าของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในยุคดิจิทัล รวมถึงเป็นพื้นที่สื่อสารสาธารณะ โดยออกแบบภายใต้การคำนึงถึงโครงสร้างอาคารเดิมและมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด
นายโสภณได้กำชับให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างรวดเร็ว เรียบร้อย และเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมให้ทีมออกแบบพิจารณาปรับลดรายละเอียดหรือองค์ประกอบที่ไม่จำเป็นออก เพื่อให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า โปร่งใส และตอบโจทย์การใช้งานจริงมากที่สุด
สำหรับโครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อยกระดับการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย เปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้ามาเรียนรู้บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ รวมทั้งเชื่อมโยงประชาชนกับรัฐสภาให้เข้าถึงข้อมูลและกระบวนการประชาธิปไตยได้มากขึ้น โดยจะเร่งดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้