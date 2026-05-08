“ภราดร” แจงเหตุ ครม.ไม่ยืนยันร่าง รธน.เดิม หวั่นถูกตีตกซ้ำ ให้สภาฯชุดใหม่เสนอเอง เพื่อไม่ให้ล่าช้าไปอีกสมัยประชุม

วันนี้(8 พ.ค.)นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และสส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย เปิดเผยถึง เหตุที่รัฐบาล ไม่ยืนยัน ร่างรัฐธรรมนูญ หลังจากที่ได้หารือกัน ในครม. และทีมฝ่ายกฎหมาย เห็นว่าเป็นอำนาจของครม.ในการยืนยันก็จริง แต่เมื่อมีสภาฯชุดใหม่ ก็เห็นว่าควรให้ฝ่ายนิติบัญญัติ เป็นผู้เสนอร่าง เพื่อพิจารณาใหม่อีกครั้ง เพราะการยุบสภาฯ ครั้งที่แล้ว เหตุเกิดจากความเห็นไม่ตรงกันในร่างรัฐธรรมนูญ หากมีการยืนยันร่างเดิมกลับไป ก็คาดการณ์ได้ว่า จะทำให้ร่างรัฐธรรมนูญตกไป และรัฐสภาก็จะไม่สามารถผ่านร่างรัฐธรรมนูญฉบับนั้นได้ และจะทำให้ไม่สามารถเสนอร่างในทำนองเดียวกันได้ในสมัยประชุมนี้ นั่นทำให้การแก้รัฐธรรมนูญจะล่าช้าออกไป 1 สมัยประชุม
ดังนั้นจึงเห็นว่าเมื่อมีการทำประชามติจากประชาชนมาแล้ว และประชาชนเห็นด้วยอย่างท่วมท้นในการที่จะแก้ไข และเมื่อประชาชน มีมติเห็นควรว่า ให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ก็เป็นอำนาจโดยชอบ ที่รัฐสภา จะไปดำเนินการต่อไป