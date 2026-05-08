"แสวง" โต้ไอลอว์ ยันใบ สส.5/18 ลงเว็บไซต์ครบ 100% แล้ว ท้าบอกมายังขาดหน่วยไหน

เลขาฯ กกต.โต้ไอลอว์ ยันใบรายงานผลคะแนนเลือกตั้ง สส.รายหน่วยครบ 100% แล้ว ท้าเปิดชื่อจังหวัด หน่วยที่อ้างคะแนนไม่ครบ-เร่งสาง 2,000 สำนวนร้องเรียน เผยสำนวนฮั้ว สว.ถึงมือ กกต.ครบ.แล้ว
วันนี้(8พ.ค.) นายแสวง บุญมี เลขาธิการ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงความคืบหน้าผลการเลือกตั้งครบ 100% แล้วหรือไม่ ว่า ไม่ใช่ผลการเลือกตั้งแต่เป็นแบบ สส.5/18 (ใบรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.รายหน่วย) ที่ได้ถามไปทางจังหวัด ซึ่งทางจังหวัดได้ยืนยัน ได้ถ่ายและลงในเว็บไซต์ครบหมดแล้ว หาก iLaw มาทวงถามว่าไม่ครบก็ต้องถามว่าที่ไหนจังหวัดไหน
สำหรับผลการตรวจสอบคำร้อง สส.นั้น นายแสวง กล่าวว่า ขณะนี้เร่งรัดทุกเรื่อง และ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมามีการเลือกตั้งครบทุกระดับตั้งแต่การเลือกสว. เลือกตั้งท้องถิ่น รวมถึงเลือกตั้งสส.ทั้งหมดมีเรื่องร้องเรียนกว่า 2,000 เรื่อง ซึ่งเรื่องที่เร่งรัดที่สุดคือคดีที่เกี่ยวกับสว. ที่มีสำนวนใหญ่อยู่ 1 สำนวน ส่วนสำนวนอื่นๆจะมีกรอบระยะเวลา เรื่องคุณสมบัติ 60 วัน นับคะแนนหลังประกาศผล 90 วัน สำหรับสำนวนทั่วไปมีระยะเวลา 1 ปี ต้องพิจารณาว่า จะหยิบสำนวนไหนขึ้นมาพิจารณาก่อน พร้อมยืนยันว่าจะไม่ให้เกินกำหนดเวลา
เมื่อถามว่ากรณีคำร้องการเลือกตั้งสส.ที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มีการจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมาย นายแสวงกล่าวว่า อยู่ระหว่างการตรวจสอบให้สิ้นกระแสความ ซึ่งสำนักงานมีหน้าที่ในการเร่งรัด แต่ผู้ที่ปฏิบัติงานคือคณะกรรมการสืบสวน ยกตัวอย่าง ที่จังหวัดนครราชสีมา มีคณะกรรมการสืบสวน 2 คน แต่ สำนวนเกี่ยวกับการเลือกตั้งมี 300 สำนวน ซึ่งคดีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งได้รับความร่วมมือน้อยมาก ในการรวบรวมพยานหลักฐาน
ส่วนกรณียายหลานที่มีการซื้อเสียงและเรียกสอบแล้วนั้น ได้มีการสอบสวนครบแล้วเมื่อพบว่าไม่มีการกระทำความผิดความ แต่เป็นการพูดเล่นและโพสต์สนุก เพียงเเต่ตั้งคำถามไว้ว่าเหมาะสมหรือไม่ และกำลังพิจารณาว่าจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างไร
นายแสวงยังกล่าวถึงกรณีความคืบหน้า กรณีคดีฮั้วสว.ว่าสำนักงานได้ส่งเอกสาร ทุกอย่างถึง กกต. ใหญ่ตั้งแต่สิ้นเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา หลังจากนี้ต้องดูว่ากกต. จะพิจารณาอย่างไร ใช้เวลาเท่าไหร่ สำนักงานจะรายงานผลให้ทราบเป็นระยะ
ส่วนคดีบัตรเลือกตั้งที่มี QR Code และบาร์โค้ดในศาลรัฐธรรมนูญ ได้มีการแจ้งชื่อพยานไปแล้ว 5 คน ส่วนคำชี้แจงพยานยังไม่ได้ส่งมา ตามกำหนดภายใน 15 วัน ซึ่งขณะนี้ยังได้รับหนังสือจากศาล เพราะจะต้องนับ 15 ตามคำชี้แจงต่อ โดยสำนักงานให้พยานได้ดูคำพยานว่า ต้องการที่จะชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่