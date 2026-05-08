สสส.ผนึกกำลังภาคี ปั้นเด็กเยาวชนนักดนตรีรุ่นใหม่เป็นไอดอลสุขภาพ GEN ใหม่เท่ได้ไม่ต้องดื่ม ตามเทรนโลก

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายพลังสังคม ภาคีเครือข่ายงดเหล้า และกรุงเทพมหานคร จัดงานประกวดวงดนตรีเด็กเยาวชน "STOPDRINK MUSIC AWARDS 2026" ตอน GEN ใหม่ เท่ได้ ไม่ต้องดื่ม (Smart & Cool NO L) ปีที่ 6 เพื่อรณรงค์ลดปัจจัยเสี่ยงบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า สารเสพติด และแอลกอฮอล์ ผ่านการสร้างสรรค์บทเพลงรณรงค์
นายพิทยา จินาวัฒน์ คณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 1 สสส. เปิดเผยว่า กิจกรรมนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนใช้พรสวรรค์และพรแสวง ในการสร้างเป้าหมายชีวิตที่ดีในยุคที่มีปัจจัยเสี่ยงรอบตัว ทั้งบุหรี่ไฟฟ้า ยาเสพติด และแอลกอฮอล์ โดยสสส. เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างกิจกรรมทางเลือกเพื่อให้เด็ก เยาวชนได้ค้นหาตนเอง ซึ่งปีนี้มีวงดนตรีสมัครเข้ามากว่า 100 วงทั่วประเทศ สะท้อนว่าเด็กไทยมีพลังสร้างสรรค์มหาศาลที่พร้อมจะบอกลาสิ่งอบายมุข เพื่อทำตามความฝัน สะท้อนค่านิยมของคนรุ่นใหม่ที่เก่งและเท่ในแบบฉบับของตัวเองโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาน้ำเมา สสส.หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมนี้จะเป็นโมเดลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ร่วมกันเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพและสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน
นายวิษณุ ศรีทะวงศ์ ประธานมูลนิธิเครือข่ายพลังสังคม กล่าวว่า ปัจจุบันเทรนด์โลกเปลี่ยนไป เยาวชนกลุ่ม GenZ และ GenAlpha มองว่าการดื่มแอลกอฮอล์ไม่ใช่เรื่องจำเป็น แนวโน้มการดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนอายุ 15-18 ปี มีแนวโน้มลดลงกว่าวัยอื่นๆ สอดคล้องกับทิศทางของวัยรุ่นทั่วโลกที่มองการดื่มไม่ใช่เรื่องจำเป็นสำหรับคนรุ่นใหม่ ทั้งนี้จากการสำรวจข้อมูลจากน้องๆที่มาร่วมกิจกรรมพบว่า ร้อยละ 80 ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 93.39 กล้าปฏิเสธเมื่อถูกเพื่อนชวนให้ดื่ม ร้อยละ 99.17 ระบุว่าสามารถเป็นตัวของตัวเองได้โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติด และร้อยละ 90.91 เห็นด้วยว่าการจัดงานดนตรีควรปลอดแอลกอฮอล์และยาเสพติด นอกจากนี้เนื้อหาบทเพลงรณรงค์ที่น้องๆ ช่วยกันแต่งขึ้นมาสะท้อนถึงมุมมองของคนรุ่นใหม่ที่มีต่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เปลี่ยนแปลงไปแล้ว
ด้าน ด.ช.ธนบดี มาฬมงคล อายุ 10 ปี นักร้องนำ วง Zlatan กล่าวว่า วงของตนสามารถเท่ได้ในแบบของตัวเอง โดยไม่จำเป็นต้องดื่มแอลกอฮอล์ สามารถทำกิจกรรมอื่นๆ ที่เราชอบ เช่น เล่นกีตาร์ ร้องเพลง หรือทำในสิ่งที่เรารัก แค่นั้นก็ทำให้เราดูดีและเท่ได้แล้ว โดยไม่ต้องพึ่งการดื่ม ดังนั้นตนและเพื่อนจึงเน้นทำในสิ่งที่รัก เช่น การซ้อมดนตรี และการแสดงออกผ่านผลงาน เพราะมองว่าการทำสิ่งดีๆ ที่เราชอบ ก็ถือเป็นการรณรงค์ไปในตัวแล้วครับ
ด.ญ.พริมโรส มารี แฮร์เรียต อายุ 12 ปี นักร้อง วง NEW ROOF กล่าวว่า ถ้าเราไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพ เราก็จะมีโอกาสสร้างอนาคตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะในวัยรุ่น GEN เรา ทั้งนี้ การเข้าร่วมรายการทำให้เราได้คิดมากขึ้นว่า การดื่ม สูบ หรือเสพไม่ใช่สิ่งที่ดี และอาจส่งผลต่ออนาคตของเราได้ การได้มาแข่งขันครั้งนี้ทำให้รู้สึกว่าอยากเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์มากขึ้น ภายใต้แนวคิด STOP DRINK NO L คือการไม่เอาแอลกอฮอล์ และเลือกที่จะไม่ดื่ม ไม่สูบ และไม่เสพ
ขณะที่ นายวัชรพงษ์ บุญอยู่ อายุ 18 ปี นักร้องนำ วง Follow ME กล่าวว่า ตนรู้สึกตื้นตัน และดีใจมาก เพราะพวกเราซ้อมกันมาอย่างหนัก และเป็นเวลานาน ตั้งใจทำกันอย่างเต็มที่ พอสามารถคว้าแชมป์ได้ก็รู้สึกภูมิใจและดีใจมาก โดยมีการเตรียมความพร้อมประมาณ 2 เดือน เพื่อมาประกวดครั้งนี้ ซึ่งถือว่าค่อนข้างท้าทาย โดยเฉพาะในส่วนของการแต่งเพลงรณรงค์ แต่ทุกคนก็ช่วยกันอย่างเต็มที่ เพื่อสื่อสารและรณรงค์ตามแนวคิดของรายการ
อนึ่ง ผลการประกวดวงดนตรีเด็กเยาวชน "STOPDRINK MUSIC AWARDS 2026" ผู้ชนะเลิศ คือ วง FOLLOW ME (อิสระ จ.กาญจนบุรี) รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ วง YL.R (ร.ร.ศรียาภัย จ.ชุมพร) รองชนะเลิศอันดับ 2 วง OVERSOUL (ร.ร.สาธิต ม.ศิลปากร จ.นครปฐม) รองชนะเลิศอันดับ 3 วง WOODSTOCK (ร.ร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า กทม.) ส่วนรางวัลชมเชย คือวง BLACK COFFEE (ร.ร.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา) นักร้องยอดเยี่ยม จากวง FOLLOW ME นักดนตรียอดเยี่ยม ได้แก่มือกลอง วง OVERSOUL เพลงรณรงค์ยอดเยี่ยม มี 3 รางวัล ได้แก่ วง DNA (ปทุมธานี), วง NEW ROOF (นนทบุรี) และ วง ZLATAN (กทม.)