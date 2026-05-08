โอกาสสุดท้าย! “IBDAP2026” ขยายเวลารับผลงานวิจัยถึง 1 มิถุนายนนี้ ชวนนักวิจัยไทย-นานาชาติ ร่วมเวทีนานาชาติด้าน Big Data และ AI ระดับโลก

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI เชิญชวนนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้าน Big Data และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ร่วมส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 7th International Conference on Big Data Analytics and Practices (IBDAP2026)” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7–9 สิงหาคม 2569 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทั้งนี้ BDI ได้ขยายเวลารับส่งบทความวิจัย (Extended Round #2) ออกไปจนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถือเป็นโอกาสสุดท้ายสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมด้าน Big Data, Data Analytics และ AI ร่วมกับนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายประเทศทั่วโลก
สำหรับการประชุม IBDAP2026 จัดขึ้นเป็นปีที่ 7 โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นเวทีวิชาการระดับนานาชาติในการนำเสนอผลงานวิจัย เทคโนโลยี และแนวทางการประยุกต์ใช้ Big Data และ AI ในหลากหลายสาขา ทั้งภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม การแพทย์ เครือข่ายสังคมดิจิทัล ระบบอัจฉริยะ ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและการพัฒนาระบบขนาดใหญ่
โดยหัวข้อที่เปิดรับครอบคลุม อาทิ Big Data Analytics, Machine Learning, Predictive Analytics, Data Mining, Smart Systems, Data Visualization, Open-source Technologies และการประยุกต์ใช้ AI ในภาคส่วนต่าง ๆ
ทั้งนี้ บทความวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการเผยแพร่ใน IEEE Xplore โดยผู้ส่งผลงานต้องจัดทำบทความเป็นภาษาอังกฤษตามรูปแบบ IEEE Proceedings ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งบทความได้ทางเว็บไซต์ https://www.ibdap.org หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ conference@bdi.or.th