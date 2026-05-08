"โทน บางแค" โร่เข้ากองปราบฯ ปัดเบี้ยวหนี้ "มาดามเก่ง" CIB ฮึ่ม! ถ้าโกงจริงเตรียมโดนยึดทรัพย์! ** เนวิน “ตบโชว์” กำราบลูกพรรคที่ทำท่าฮึดสู้ จะเอาเก้าอี้ประธาน กมธ.

ข่าวปนคน คนปนข่าว
++ "โทน บางแค" โร่เข้ากองปราบฯ ปัดเบี้ยวหนี้ "มาดามเก่ง" CIB ฮึ่ม! ถ้าโกงจริงเตรียมโดนยึดทรัพย์!
หลังข่าวสะพัดว่า กลุ่ม "9เซียนพระดัง" ที่ถูกผู้เสียหายซึ่งรวมถึง "มาดามเก่ง" น.ส.ดรณ์ เทียนถาวรวงษ์ แจ้งความฐาน "ฉ้อโกง" ซึ่งอยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวนมาตั้งแต่เดือนมกราคมปีที่แล้ว มีเซียนพระถูกตั้งข้อหาแล้ว 3 คน และอีกหลายคนกำลังจะโดนแจ้งข้อกล่าวหา
"โทน บางแค" หรือ นายโทนทอง สุขแก่น เซียนพระชื่อดัง น่าจะทนกระแสกดดันไม่ไหว หรือต้องการสร้างกระแส "หมูไม่กลัวน้ำร้อน" ก็ไม่ทราบได้ โร่ควงทนายเข้าศูนย์รับแจ้งความ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) เป็นเชิงสัญลักษณ์ ให้สังคมเห็นว่ามาแสดงตัวเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจ
แถม “โทน” ยังใช้โอกาสนี้ยอมรับว่าเป็นหนี้ "มาดามเก่ง" คู่กรณีจริงตามสัญญา โดยยอดสูงถึง 800 ล้านบาท แต่บอกว่า ที่ผ่านมาไม่ได้อยู่เฉย ทยอยใช้คืนมาตลอด จนตอนนี้เหลือยอดราวๆ 300 ล้านบาทเศษๆ และบอกว่า ไม่เคยเบี้ยว แต่อาจจะมีเลตบ้าง 3-5 วัน ตามประสาคนทำธุรกิจ และก็จ่ายล่วงหน้าไปถึงปี 2570 แล้ว
ส่วนเรื่องรถหรู-แบรนด์เนม ที่โดนเมาท์ว่าติดหนี้เก่านั้น เจ้าตัวโต้กลับว่า ผ่อนจบหมดแล้ว ไม่ใช่เสน่หา หรือหนี้ค้างแน่นอน ตรงนี้ข้อมูลขัดแย้งกับเจ้าหนี้ ที่ว่า “โทน” เพิ่งจะผ่อนไปแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ ที่เหลือเช็คติดสปริงตลอด ความจริงนี้...พิสูจน์กันได้ว่า ใครพูดจริง ใครเก๊ เชื่อว่าข้างฝ่าย "มาดามเก่ง" มีหลักฐานเช่นกัน
ส่วนปม "พระเครื่อง 500 ล้าน" ที่ค้ำประกัน แล้วทาง "มาดามเก่ง" เผยว่า ราคาไม่ตรงปก “โทน” ตั้งข้อสังเกตแบบลื่นๆ ไถลๆ ว่า ตอนส่งมอบเซียนพระฝั่งเจ้าหนี้ ก็เป็นคนตีราคาเอง ถ้ามันไม่คุ้มหนี้ แล้วรับไปทำไมแต่แรก ?
แหม..แต่วงการและคนเป็นพยานอย่าง "นายกอุ๊" อุ๊ กรุงสยาม ก็มั่นใจตอนปรับสภาพหนี้ เพราะปัญหาเช็คเด้ง เป็น “โทน” ที่เสนอพระหลักประกันชุดนี้ให้ มาดาม และ เป็นคนประเมินเองทุกชิ้น นี่ก็อีกหนึ่งประเด็น ที่ต้องพิสูจน์กัน
ที่ไม่ต้องพิสูจน์แล้วก็คือ “เซียนโทน” ยอมรับว่าเคยดอดไปพบ "บิ๊กเต่า" พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก.จริง ซึ่งตอนแรกบอกถูกเรียกพบ...แต่ตอนนั้น กะไปแค่ปรับทุกข์ กลายเป็นโดนลากเข้าวงเจรจาหนี้ เลยแจ้งความกลับ "รองเต่า" พร้อมพวกไป 5 ราย ฐานปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบ เพราะมองว่าเรื่องหนี้สินต้องว่ากันที่ "ศาลแพ่ง" ไม่ใช่มาคุยกันในห้องทำงานตำรวจ!
ว่ากันไปสำหรับข้ออ้างของ “โทน บางแค” ที่ดูเหมือนตอนนี้ จะไม่แคร์อะไร แต่โทนก็ต้องไม่ลืมว่า กงล้อกฎหมายต่อขบวนการ ของ "9เซียนพระ" ก็ยังเดิน! จะเกี่ยวไม่เกี่ยว เดี๋ยวก็รู้กัน
เพราะฟังว่า งานนี้ “พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย” ผบช.ก. สั่งเช็กบิล! และเข้าข่าย ฟอกเงิน" เมื่อไหร่... ยึดทรัพย์เรียบ!
บช.ก. ตอนนี้กำลังรวบรวมหลักฐาน ทั้งแชทไลน์ หลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ที่โกหกไม่ได้ และคำให้การของผู้เสียหายที่ทยอยเข้ามาเรื่อยๆ
ประเด็นเด็ดอยู่ที่ตรงนี้! ผบช.ก. แย้มว่า แม้กฎหมายจะไม่มีคำว่า "ฉ้อโกงเป็นปกติธุระ" โดยตรง แต่ถ้าสืบพบว่าทำผิดซ้ำซากบ่อยครั้งสิ่งพ่วงท้ายที่จะตามมาคือ "คดีฟอกเงิน" ซึ่งกฎหมายนี้แหละที่จะทำให้คนโกงต้องหนาวสั่น เพราะตำรวจจะตาม "ยึดทรัพย์" ให้เกลี้ยง!
งานนี้ตอนจบจะเป็นหนังรักใช้หนี้คืนหรือหนังบู๊โดนจับรวบยกแก๊งขาเผือกทั้งหลายต้องปูเสื่อรอชมตอนต่อไปแบบห้ามกระพริบตา!
++ เนวิน “ตบโชว์” กำราบลูกพรรคที่ทำท่าฮึดสู้ จะเอาเก้าอี้ประธาน กมธ.
คงจำกันได้ เมื่อสัปดาห์ก่อน ที่พรรคการเมืองมีการจัดสรรโควต้า คณะกรรมาธิการประจำสภาผู้แทนราษฎร โดยพรรคภูมิใจไทย ที่เป็นแกนนำรัฐบาล ได้กำกับดูแล 14 คณะ
ขณะเดียวกันก็มี “ข่าวหลุด” ออกมาว่าในแต่ละคณะมีใครบ้าง ที่ได้เป็นประธานคณะกรรมาธิการ
หลังข่าวนี้การจายออกไป ปรากฏว่าในช่วงค่ำวันเดียวกัน “สส.หนุ่ย” ณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ สส.สงขลา 3 สมัย ก็ได้ดีดตัวเอง ออกจากกลุ่มไลน์ สส.ของพรรคภูมิใจไทย เป็นการประท้วง เมื่อพบว่าไม่มีชื่อของตัวเอง ในตำแหน่ง “ประธาน กมธ.”
เพราะ “สส.หนุ่ย” คาดหวังไว้เต็มเปี่ยม ว่าพรรคจะพิจารณาให้เก้าอี้ประธาน กมธ. เพราะเขาเป็น สส.ถึง 3 สมัย โดยสังกัดพรรคภูมิใจไทย มาตลอด ไม่เคยย้ายไปไหน แถมในการลงสมัครครั้งแรก เขาสามารถ “ล้มช้าง” อย่าง “ศิริโชค โสภา” หนึ่งในวอลเปเปอร์ ของ “อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” จากพรรคประชาธิปัตย์ ลงได้ จากนั้นก็ครองพื้นที่มาตลอด
แน่นอนว่า “การประท้วง” ครั้งนี้ได้สร้างคลื่น ก่อกระแสภายในพรรค ถึงขั้นที่วันรุ่งขึ้น “เสี่ยหนู” อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรค ต้องเข้าไปเคลียร์ถึงในที่ประชุมสภาฯ ด้วยสีหน้าเคร่งเครียด
มีภาพ มีข่าว ให้ชาวโซเชียลฯ หยิบมาวิพากวิจารณ์กัน และคอยจับตาดูว่า ในวันรุ่งขึ้นที่จะมีการประกาศชื่อ ประธานคณะกรรมาธิการ ในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทย ทั้ง 14 คณะอย่างเป็นทางการ จะกลับมามีชื่อของ “สส.หนุ่ย” หรือไม่
จนถึงวันนี้ ก็ยังไม่มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการว่า ประธานกมธ. ทั้ง 14 คณะ ในโควตาของ พรรคภูมิใจไทย มีใครกันบ้าง
แต่มีรายงานข่าวว่า ในการประชุมพรรคภูมิใจไทย เมื่อวันที่ 4 พ.ค. ที่ผ่านมา บรรดา สส.พรรคภูมิใจไทย ถูกเรียกตัวมาร่วมประชุม โดยมีวาระสำคัญคือ การทำความเข้าใจเรื่องการจัดสรรโควตา “ประธานกรรมาธิการ” ที่กำลังเป็นประเด็น
มีข่าวเล็ดลอดออกมาว่า ในที่ประชุม “ครูใหญ่” เนวิน ชิดชอบ ผู้นำพรรคตัวจริง จ้องหน้าพร้อมตำหนิ “สส.หนุ่ย” ต่อหน้าลูกพรรคคนอื่นๆ
ลั่นวาจาว่า “ผมไม่ชอบ อย่าทำแบบนี้!”
นี่ไม่ต่างอะไรกับคำ “คาดโทษ” ว่าถ้ายังแข็งขืน แข็งกร้าว จะเจออะไร ?!
นอกจาก “ครูใหญ่” แล้วยังสำทับด้วย “เสี่ยนก” ไชยชนก ชิดชอบ แม่บ้านพรรค ก็ได้กล่าวเสริมเป็นลูกคู่ ในเชิงตำหนิด้วยเช่นกัน
ขณะที่ “สส.หนุ่ย” ได้แต่ยืนพนมมือ ตัวสั่นงันงก ไหว้ปลกๆ กล่าวคำขอโทษ ด้วยสำนึกผิด!
เมื่อเหตุการณ์ชวนระทึกขวัญผ่านไป มีคนในพรรคมองว่า เหตุที่ “สส.หนุ่ย” ไม่ได้นั่งเก้าอี้ประธาน กมธ. น่าจะมาจากเรื่องที่มี "คดีที่ติดตัว"
กล่าวถคือ ช่วงต้นปี 2568 “ณัฏฐ์ชนน” ถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิด กรณีถูกกล่าวหารับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากบุคคล เนื่องจากยอมให้บุคคลอื่นชำระค่ารักษาพยาบาลแทน ให้แก่ตนเอง ขณะนี้อยู่ระหว่างการอุทธรณ์
โดยปกติแล้ว ขั้นตอนหลังจาก “ป.ป.ช.” ชี้มูล จะส่งให้อัยการสูงสุด เพื่อยื่นฟ้องต่อศาลอย่างรวดเร็ว แต่คดีนี้กินเวลามายาวนานอย่างผิดสังเกต จนมีการมองว่า หรือเป็นเพราะอยู่ในยุค“สีน้ำเงิน” ครองเมือง ครององค์กรอิสระ จึงทำให้ผลคดีไม่คืบ ซึ่งในทางกฎหมาย ยังทำให้ “ณัฏฐ์ชนน” มีคุณสมบัติ ที่จะลงสมัคร สส.ได้
ซึ่งทางแกนนำเครือข่าย “สีน้ำเงิน” อาจมองว่า นี่ได้ช่วยไว้แล้ว จนได้มาเป็น สส.อย่างทุกวันนี้ แล้วไม่รู้สำนึก ยังจะมาทำแข็งข้อ ขอเก้าอี้ประธาน กมธ. อีก
เมื่อมาเจอไม้แข็ง จาก “ครูใหญ่เนวิน” เข้าเช่นนี้ เรื่องที่ว่า “ณัฏฐ์ชนน” จะได้นั้งเก้าอี้ ประธาน กมธ. คงหมดลุ้นแล้ว
แต่ที่ต้องลุ้นคือ หลังจากนี้คดีจะเดินหน้าอย่างรวดเร็วหรือไม่ !