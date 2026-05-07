xs
xsm
sm
md
lg

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ คว้ารางวัล “ระดับดีเด่น” ด้านส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ ตอกย้ำบทบาท “พิพิธภัณฑ์มีชีวิตที่สร้างชีวิต” สร้างคุณค่า สร้างรายได้ สู่สังคมสูงวัย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) หรือ พกฉ. รับรางวัล “องค์การที่ส่งเสริมการจ้างงานและการมีรายได้สำหรับผู้สูงอายุ ระดับดีเด่น” เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2569 จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

โดยมี นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อนบทบาทของ พกฉ. ในการเป็น “พิพิธภัณฑ์มีชีวิตที่สร้างชีวิต”
 
ที่ขับเคลื่อนภารกิจตามศาสตร์พระราชาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผ่านการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยของประเทศ

พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวว่า “รางวัลระดับดีเด่นในครั้งนี้ ถือเป็นกำลังใจสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดย พกฉ. มุ่งสร้าง “พื้นที่แห่งโอกาส” ให้ผู้สูงอายุได้มีบทบาท มีคุณค่า และมีศักดิ์ศรี สามารถนำองค์ความรู้ ภูมิปัญญา และประสบการณ์มาถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลังผ่านแนวคิด “พิพิธภัณฑ์มีชีวิต” ที่เปิดโอกาสให้ทุกช่วงวัยได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง”

พกฉ. ให้ความสำคัญกับการมองผู้สูงอายุในฐานะ “พลังของสังคม” ไม่ใช่เพียงผู้รับการดูแล แต่เป็นคลังภูมิปัญญาที่มีคุณค่า โดยได้นำองค์ความรู้ด้านการเกษตร วิถีชีวิต และการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ อาทิ การถ่ายทอดองค์ความรู้ การสาธิตอาชีพ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมตลาดเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งช่วยสร้างรายได้และเสริมคุณภาพชีวิตให้ผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน พร้อมเชื่อมโยงสู่การเรียนรู้ของประชาชนทุกช่วงวัย

ทั้งนี้ พกฉ. มุ่งเดินหน้าพัฒนากิจกรรมและโครงการที่ตอบโจทย์ผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของประเทศ เพื่อสร้าง “สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ที่ทุกช่วงวัยสามารถมีส่วนร่วม สร้างคุณค่าสู่สังคมไทย และร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพ มั่นคง และยั่งยืน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-529-2212-13, 087-359-7171 คลิกดูรายละเอียดได้ที่ www.wisdomking.or.th หรือ Facebook @wisdomkingmuseum




สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ คว้ารางวัล “ระดับดีเด่น” ด้านส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ ตอกย้ำบทบาท “พิพิธภัณฑ์มีชีวิตที่สร้างชีวิต” สร้างคุณค่า สร้างรายได้ สู่สังคมสูงวัย
สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ คว้ารางวัล “ระดับดีเด่น” ด้านส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ ตอกย้ำบทบาท “พิพิธภัณฑ์มีชีวิตที่สร้างชีวิต” สร้างคุณค่า สร้างรายได้ สู่สังคมสูงวัย
สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ คว้ารางวัล “ระดับดีเด่น” ด้านส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ ตอกย้ำบทบาท “พิพิธภัณฑ์มีชีวิตที่สร้างชีวิต” สร้างคุณค่า สร้างรายได้ สู่สังคมสูงวัย
สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ คว้ารางวัล “ระดับดีเด่น” ด้านส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ ตอกย้ำบทบาท “พิพิธภัณฑ์มีชีวิตที่สร้างชีวิต” สร้างคุณค่า สร้างรายได้ สู่สังคมสูงวัย
สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ คว้ารางวัล “ระดับดีเด่น” ด้านส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ ตอกย้ำบทบาท “พิพิธภัณฑ์มีชีวิตที่สร้างชีวิต” สร้างคุณค่า สร้างรายได้ สู่สังคมสูงวัย
+2