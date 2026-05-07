“อนุทิน” ถก “ฮุน มาเนต” ที่ฟิลิปปินส์ เห็นพ้องเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่น ฟื้นสัมพันธ์ไทย–กัมพูชา ชี้ขัดแย้งมีแต่สูญเสีย

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายกฯ ไทยเข้าร่วมประชุมสามฝ่ายที่ฟิลิปปินส์ร่วมกับผู้นำกัมพูชาและประธานอาเซียน ย้ำความขัดแย้งนำมาซึ่งความสูญเสีย เห็นพ้องให้รัฐมนตรีต่างประเทศทั้งสองประเทศจัดทำมาตรการสร้างความเชื่อมั่น ฟื้นฟูความไว้วางใจและเปิดบทใหม่ความสัมพันธ์ไทย–กัมพูชา

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2569) เวลา 18.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่นฟิลิปปินส์ ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) ณ โรงแรม Shangri-La Mactan เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย เข้าร่วมการประชุมหารือสามฝ่าย ร่วมกับสมเด็จมหาบวรธิบดี ฮุน มาแนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา และนายแฟร์ดีนันด์ มาร์โคส จูเนียร์ ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ เพื่อหารือสถานการณ์ไทย–กัมพูชา โดยฝ่ายฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนเป็นผู้ริเริ่มจัดการประชุมครั้งนี้


ภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ ผู้นำทั้งสามประเทศได้แถลงข่าวเรียงตามลำดับตัวอักษร เริ่มจากประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียน ต่อด้วยนายกรัฐมนตรีกัมพูชา และนายกรัฐมนตรีไทย

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียน ที่ริเริ่มจัดการประชุมครั้งสำคัญนี้ พร้อมเปิดเผยว่า ได้หารือกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาอย่างสร้างสรรค์และมุ่งมองไปข้างหน้า โดยการหารือเป็นไปอย่างตรงไปตรงมา และมีความหมาย ถือเป็นโอกาสสำคัญในการยืนยันร่วมกันถึงความมุ่งมั่นต่อการเจรจาและการรักษาสันติภาพ


นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ไทยและกัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดในหลายมิติ พร้อมย้ำว่า ความขัดแย้งนำมาซึ่งความสูญเสียและความทุกข์ยากแก่ทุกฝ่าย และยิ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของสันติภาพ ดังนั้น จึงถึงเวลาที่ทั้งสองประเทศจะร่วมกันมองไปข้างหน้าและเปิดบทใหม่ของความสัมพันธ์ ซึ่งต้องอาศัยความจริงใจ ความสุจริตใจ และความมุ่งมั่นร่วมกันในการก้าวข้ามความท้าทาย

ในโอกาสนี้ ไทยและกัมพูชาเห็นพ้องร่วมกันที่จะมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ของทั้งสองประเทศทำงานร่วมกัน เพื่อจัดทำรายการมาตรการสร้างความเชื่อมั่นในทางปฏิบัติ โดยเริ่มจากประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายมีจุดร่วมและสามารถดำเนินการได้ทันที ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะเป็นกลไกสำคัญในการฟื้นฟูความไว้วางใจ และค่อย ๆ สร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีให้กลับมาเข้มแข็งอีกครั้ง

นายกรัฐมนตรีย้ำว่า ไทยและกัมพูชาจำเป็นต้องเดินหน้าไปด้วยกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมระบุว่า ในระหว่างการดำเนินการ ทั้งสองฝ่ายควรสื่อสารกันโดยตรงมากขึ้นในทุกระดับ เพื่อช่วยลดช่องว่างของความเข้าใจ และร่วมกันแสวงหาแนวทางขยายความร่วมมือในสาขาที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน

ในประเด็นเรื่องเขตแดนทางบกและทางทะเล นายกรัฐมนตรีได้เสนอแนวทางในการหารือ เพื่อเดินหน้าจัดการกับประเด็นดังกล่าว บนพื้นฐานของความเป็นเพื่อนบ้านที่ดี

ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การหารือในวันนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อสันติภาพและความร่วมมือในภูมิภาค พร้อมยืนยันว่า ไทยพร้อมทำงานร่วมกับทุกฝ่ายอย่างสร้างสรรค์ บนพื้นฐานของความเข้าใจที่ดี ความเคารพซึ่งกันและกัน และผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศและภูมิภาคโดยรวม


สรุปคำแถลงบางส่วน(ไม่เป้นทางการ) ของ​นายเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ (Ferdinand Marcos Jr.): ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ ในฐานะประธานอาเซียนปี 2026 ​นายฮุน มาเนต (Hun Manet): นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ​นายอนุทิน ชาญวีรกูล: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

​ประเด็นสำคัญจากการแถลง (คำต่อคำ)

​1. คำกล่าวของประธานาธิบดีนานด์ มาร์กอส จูเนียร์ (ฟิลิปปินส์)
​"การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยฟิลิปปินส์ เพื่อจัดหาพื้นที่และอำนวยความสะดวกในฐานะที่เราเป็นประธานอาเซียนในปี 2026 ให้แก่กัมพูชาและไทย เพื่อสร้างพื้นที่สำหรับการหารือที่สร้างสรรค์เกี่ยวกับ 'ประเด็นเขตแดนทวิภาคี'

​"การประชุมนี้แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ในอาเซียนถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกัน ความไว้วางใจ ความสามัคคี และความเข้าใจ เป็นความสัมพันธ์ที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนต่อความกังวลของกันและกัน ซึ่งผมเชื่อว่าสิ่งนี้ได้ถูกแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในการหารือวันนี้"


​2. คำกล่าวของนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต (กัมพูชา)
​"ก่อนอื่น ผมขอขอบคุณประธานาธิบดีมาร์กอส จูเนียร์ ในฐานะประธานอาเซียน ที่จัดการประชุมในวันนี้ และขอชื่นชมบทบาทของฟิลิปปินส์ในการส่งเสริมสันติภาพ ความมั่นคง และความสามัคคีในภูมิภาค

​"วันนี้ ผมและนายกรัฐมนตรีอนุทินได้พบกันด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเพื่อสันติภาพ การหารือของเรามุ่งเน้นไปที่การลดความตึงเครียดและมาตรการสร้างความเชื่อมั่น เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างกรอบการทำงานเพื่อสันติภาพที่ยั่งยืน และทำให้สถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติ"


​3. คำกล่าวของนายอนุทิน ชาญวีรกูล (ประเทศไทย)
​"ในนามของประเทศไทย ผมขอขอบคุณประธานาธิบดีมาร์กอส จูเนียร์ สำหรับความคิดริเริ่มในการจัดการประชุมที่สำคัญนี้ รวมถึงการต้อนรับที่อบอุ่นในเมืองเซบู ฟิลิปปินส์"

​"ผมเพิ่งเสร็จสิ้นการหารือที่เป็นมิตรและตรงไปตรงมากับนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต เราทั้งคู่ยืนยันร่วมกันว่าจะพยายามทำงานเพื่อมุ่งไปสู่สันติภาพผ่านการเจรจา ไทยและกัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้านกัน สิ่งที่ดีที่สุดคือการหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง เพราะมันมีแต่จะนำมาซึ่งความสูญเสีย"















"อนุทิน" ถก "ฮุน มาเนต" ที่ฟิลิปปินส์ เห็นพ้องเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่น ฟื้นสัมพันธ์ไทย–กัมพูชา ชี้ขัดแย้งมีแต่สูญเสีย
