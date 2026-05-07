“ดร.โจ” ประเดิมหาเสียงผู้ว่าฯ กทม.พรุ่งนี้ มีคิวนำผู้สมัคร สก.ส้ม ลุยบางรัก-สาทร-ปทุมวัน

เปิดกำหนดการ “ดร.โจ” ผู้สมัครจากพรรคส้ม ลงพื้นที่ครั้งแรกพรุ่งนี้ “บางรัก-สาทร-ปทุมวัน” พร้อมว่าทำไมผู้สมัคร สก. หลังเปิดตัวชิงผู้ว่าฯ กทม.
วันนี้ (7 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคประชาชน ภายหลังเปิดตัว นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร เป็นว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ว่า ในวันที่ 8 พฤษภาคมนี้ นายชัยวัฒน์ มีกำหนดการลงพื้นที่พบปะประชาชนในเขตพื้นที่เขตบางรัก สาทร และปทุมวัน พร้อมกับว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) พรรคประชาชน ทั้ง 3 เขต ได้แก่ น.ส.วนัสญาย์ สิริเหมะเวคิน นายไซราม ประกายกิจ และ น.ส.อัญชิสา โรจนยุกตานนท์ เพื่อพูดคุยและชวนประชาชนมาร่วมกันสร้างกรุงเทพง่ายๆ เพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้นสำหรับทุกคน โดยในเวลา 11.30-15.00 น. จะลงพื้นที่พบปะประชาชนในเขตพื้นที่บางรัก บริเวณตลาด ITF และตลาดละลายทรัพย์ จากนั้นเวลา 16.00-18.00 น. จะลงพื้นที่เขตสาทร บริเวณ BTS ช่องนนทรี และตลาดวรรัตน์ ก่อนที่เวลา 18.00-21.00 น. จะลงพื้นที่เขตปทุมวัน บริเวณสยามสแควร์