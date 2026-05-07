นายกฯมอบมท.ปรับโฉม PEA สู่ One Stop Service ยึดประโยชน์ปชช. ปลดล็อกกม.ขยายไฟฟ้าทุกพื้นที่

รองโฆษกรัฐบาล เผย นายกฯ มอบ มท. ลุย! ปรับโฉม PEA สู่ One Stop Service ยึดประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้ง พร้อมปลดล็อกกฎหมายขยายไฟฟ้าทุกพื้นที่
วันนี้ (7พ.ค.) นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามข้อสั่งการนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
นางสาวพลอยทะเล กล่าวว่า รัฐบาล โดยกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี้
1. บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service)ประชาชน "มาที่เดียว จบ ครบ ทุกเรื่องไฟฟ้า" โดยหัวใจสำคัญคือ ลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก ให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้ง่ายที่สุด โดยเฉพาะการขอติดตั้ง Solar Rooftop ที่ PEA จะเป็นพี่เลี้ยงให้ตั้งแต่ก้าวแรก ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนจะได้รับคำแนะนำครบวงจร ทั้งการเขียนคำร้อง เอกสารที่ต้องใช้ ไปจนถึงการคำนวณความคุ้มค่าว่า "ติดแล้วประหยัดเงินไปกี่บาท" รวมถึงช่วยประสานแหล่งเงินทุน/สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้อีกด้วย
2. ไฟฟ้าเข้าถึงทุกครัวเรือน (ขยายโอกาสสู่พื้นที่ห่างไกล) จะต้องไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง แม้ในพื้นที่ทุรกันดารจะต้องเร่งขยายโครงข่ายไฟฟ้าเข้าสู่ภาคการเกษตรและพื้นที่ห่างไกล (เช่น แม่ฮ่องสอน หรือพื้นที่เกาะ) โดยหวังให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลจะมีไฟฟ้าใช้เพื่อสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิต โดยเน้นว่า "PEA พร้อมไปหา ไม่ว่าพื้นที่นั้นจะเข้าถึงยากเพียงใด"
3. ปลดล็อกอุปสรรคเพื่อประชาชน (Policy & Law Reform) กฎหมายต้องช่วยคน ไม่ใช่ขวางความสะดวกโดย นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมเดินหน้าในการผลักดันและแก้ไข พรบ. หรือระเบียบต่างๆ ที่เคยเป็นอุปสรรคในการขยายเขตไฟฟ้า เช่น พื้นที่ทับซ้อนหรือข้อจำกัดด้านที่ดิน ทั้งนี้ เพื่อมุ่งแก้ปัญหาของประชาชนรวดเร็วขึ้น ประชาชนไม่ต้องรอคอยไฟฟ้านานเป็นปีๆ เพียงเพราะติดข้อระเบียบทางเอกสาร
"กฟภ. ถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการสร้างความมั่นคงและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน สังคม และประเทศชาติ รัฐบาลขอให้ กฟภ. ช่วยสนับสนุนภารกิจของภาครัฐในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลัง ปัจจุบัน ทุกหน่วยงานด้านพลังงานต่างต้องเผชิญกับการเปลี่ยนผ่านและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น การส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ การสนับสนุนพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการนำแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อมมาบูรณาการเข้ากับการทำงาน จึงเป็นรากฐานสำคัญสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายในระยะยาว" นางสาวพลอยทะเล ย้ำ