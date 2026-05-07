“จุลพันธ์” หารือ รมว.แรงงานฮ่องกง กระชับความร่วมมือ หวังขยายตลาดแรงงานเพื่อคนไทย

รมว.แรงงาน นำทีมหารือ รมว.แรงงานฮ่องกง กระชับความร่วมมือ หวังขยายตลาดแรงงานเพื่อคนไทย พร้อมเชิญเยือนไทยอย่างเป็นทางการ
วันนี้ (7 พ.ค.) เวลา 14.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นเขตบริหารพิเศษฮ่องกง นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะ หารือข้อราชการด้านแรงงานร่วมกับ นายซัน ยื้อ ฮ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง เพื่อกระชับความสัมพันธ์และหารือแนวทางขยายตลาดแรงงานไทยในฮ่องกง ณ ห้องประชุม 1019 ชั้น 10 อาคาร Central Government Office (West Wing)
นายจุลพันธ์ เปิดเผยภายหลังการหารือ ว่า การเดินทางเยือนฮ่องกงในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นเชิงนโยบายและขอบคุณรัฐบาลฮ่องกงที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสวัสดิภาพของแรงงานไทยมาโดยตลอด ปัจจุบันมีแรงงานไทยทำงานอยู่ในฮ่องกงมากกว่า 21,850 คน ในหลากหลายอาชีพ อาทิ นักบิน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานนวดสปา เทรนเนอร์ กุ๊ก และผู้ช่วยแม่บ้าน ซึ่งถือเป็นตลาดแรงงานที่มีศักยภาพและแรงงานไทยมีความคุ้นเคยกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมเป็นอย่างดี
ทั้งนี้ นายจุลพันธ์ ได้แสดงความยินดีที่รัฐบาลฮ่องกงประกาศปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจากเดิม 42.1 เหรียญฮ่องกง เป็น 43.1 เหรียญฮ่องกง ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้ไปเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา ซึ่งจะส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตและรายได้ของแรงงานไทยในฮ่องกงโดยตรง นอกจากนี้ ยังได้ขอบคุณรัฐบาลฮ่องกงที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติปี 2569 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 10 พฤษภาคมนี้ ที่ Harbour Chill เขตหว่านไฉ
สำหรับมาตรการสนับสนุน นายจุลพันธ์ ได้ระบุถึงแนวนโยบายสำคัญของรัฐบาลไทยที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ผ่านโครงการ ‘เรียนได้งบ จบได้งาน’ ซึ่งกำลังจะเริ่มขึ้นเร็วๆ นี้ และจะเป็นหัวใจหลักในการเตรียมความพร้อมให้แก่พี่น้องแรงงานตั้งแต่อยู่ในประเทศไทย
โดยวางระบบการทำงานเชิงรุกใน 3 มิติ คือ การเร่งพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน โดยเฉพาะในกลุ่มงานช่างเทคนิค ซึ่งทางฮ่องกงกำลังขาดแคลน และงานบริการเฉพาะทางให้มีมาตรฐานสูงทัดเทียมสากล โดยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างทักษะด้านภาษา เพื่อทลายกำแพงด้านภาษาทั้งภาษาอังกฤษและภาษาท้องถิ่น รวมถึงการอบรมวัฒนธรรมความแตกต่างเพื่อให้แรงงานไทยปรับตัวเข้ากับวิถีชีวิตชาวฮ่องกงได้อย่างไร้รอยต่อ และที่สำคัญที่สุด คือ การทำงานแบบ One Stop Service ผ่านสำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ที่จะดูแลเรื่องการจ้างแรงงาน และดูแลแรงงานไทยทุกเรื่องจนครบสัญญาจ้าง
ทั้งนี้ ในตอนท้ายของการหารือ นายจุลพันธ์ ได้ใช้โอกาสนี้เรียนเชิญ นายซัน ยื้อ ฮ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการฮ่องกง เดินทางไปเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการด้วย เพื่อศึกษาดูงานด้านการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพแรงงานและการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขาเทคนิคต่างๆ เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยและฮ่องกงให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปในอนาคต
สำหรับผู้ร่วมหารือครั้งนี้ ประกอบด้วย นายสุรชาติ เทียนทอง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายกฤดิกร วงศ์สว่างพานิช ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน นายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายจาตุรนต์ ไชยะคำ กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง นางสาวอรอนงค์ ศรีสุวิทธานนท์ กงสุล (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง