“กรวีร์” ย้ำร่างพ.ร.บ.SEC ไม่ใช่แลนด์บริดจ์ หลังครม.ยันกลับเข้าสภา ชี้สื่อคลาดเคลื่อนต่างชาติครองที่ 99 ปี

ปธ.วิปรัฐบาล ย้ำ ร่าง พ.ร.บ.SEC ไม่ใช่โครงการแลนด์บริดจ์ หลัง ครม.ไม่ยืนยันกฎหมายกลับเข้าสภา ชี้มีการสื่อสารคลาดเคลื่อนโจมตีภูมิใจไทย ปมต่างชาติถือครองที่ดิน 99 ปี ยันเตรียมยกร่างใหม่หนุนเศรษฐกิจภาคใต้เข้าสภาอีกครั้ง
วันนี้ (7 พ.ค.) นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล หรือวิปรัฐบาล กล่าวถึงร่างพระราชบัญญัติระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ หรือ SEC ที่พรรคภูมิใจไทยเคยเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในสมัยประชุมที่ผ่านมา ว่า ล่าสุดคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไม่ได้ยืนยันร่างกฎหมายดังกล่าวกลับเข้าสภา และที่ผ่านมาเกิดการสื่อสารที่คลาดเคลื่อน รวมถึงมีการโจมตีพรรคภูมิใจไทยในหลายประเด็นทางกฎหมาย จนทำให้สังคมเกิดความเข้าใจผิด โดยเฉพาะกรณีการยกที่ดิน 99 ปีให้ต่างชาติถือครอง
นายกรวีร์ กล่าวว่า ต้องการทำให้เกิดความชัดเจนและความเข้าใจที่ถูกต้องว่า โครงการแลนด์บริดจ์นั้น นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน
ส่วนร่าง พ.ร.บ. SEC ที่ถูกโจมตี พรรคภูมิใจไทยยืนยันว่า คณะรัฐมนตรีไม่ได้ยืนยันร่างกฎหมายกลับมา แต่ สส.ภาคใต้ของพรรคหลายคนเห็นตรงกันว่า จังหวัดชายแดนภาคใต้มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง หากได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ก็สามารถเติบโตได้ไม่ต่างจากเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC
นายกรวีร์ ยังย้ำว่า โครงการแลนด์บริดจ์ และร่าง พ.ร.บ. SEC เป็นคนละเรื่องกัน และเมื่อคณะรัฐมนตรีไม่ได้ยืนยันร่าง พ.ร.บ.SEC กลับมา พรรคภูมิใจไทยก็จะพิจารณาเสนอกฎหมายฉบับใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับภาคใต้ เพื่อยื่นเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้ง
ส่วนคณะรัฐมนตรีจะพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวอีกครั้งหรือไม่นั้น นายกรวีร์ กล่าวว่า ถือเป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรี และเชื่อว่าคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาอย่างรอบด้านแล้ว