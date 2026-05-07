รมว.ศธ. ตั้ง “อัครนันท์” คุมศูนย์พิทักษ์สิทธิฯ ดึงเลขาทุกหน่วยร่วม ยกเครื่องความปลอดภัยสถานศึกษา

“ประเสริฐ” เซ็นตั้ง “อัครนันท์” คุมศูนย์พิทักษ์สิทธิฯ ดึงเลขาฯ ทุกหน่วยร่วมวง ยกเครื่องความปลอดภัยสถานศึกษาทั่วประเทศ
วันนี้ (7 พ.ค.69) นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งนายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นั่งผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพ ยกระดับความปลอดภัยและสิทธิของนักเรียน ครู และบุคลากรทั่วประเทศ มีดร.หญิง ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ , ครูจวง ปารมี ไวจงเจริญ , อ๊อฟ รวีภัทร์ จิรศักดิ์วัฒนา และ ดึงเลขาธิการทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้ามาเป็นคณะทำงาน ทั้งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา , อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ , ผู้แทนกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
โดยศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพนี้ถูกออกแบบให้เป็นศูนย์บัญชาการด้านสิทธิและความปลอดภัย ของนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางความร่วมมือกับนักกฎหมาย นักจิตวิทยา ในการกำหนดยุทธศาสตร์ ขับเคลื่อนนโยบาย และประสานทุกหน่วยให้ทำงานแบบบูรณาการในการคุ้มครองสิทธิ เสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานด้านกฎหมายและสังคม