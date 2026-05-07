“ประเสริฐ” เซ็นตั้ง “อัครนันท์” คุมศูนย์พิทักษ์สิทธิฯ ยกระดับความปลอดภัยสถานศึกษาทั่วประเทศ

“ประเสริฐ” เซ็นตั้ง “อัครนันท์” นั่งผอ.ศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพ ดึงเลขาฯ ทุกหน่วยใน ศธ. พร้อมหน่วยงานสุขภาพจิต-เด็กและเยาวชน ร่วมขับเคลื่อนคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยนักเรียน ครู บุคลากรทั่วประเทศ
วันนี้ (7 พ.ค. 69) นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งนายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพ เพื่อยกระดับการคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยของนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ
คณะทำงานยังประกอบด้วย ดร.หญิง ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ ครูจวง ปารมี ไวจงเจริญ นายรวีภัทร์ จิรศักดิ์วัฒนา รวมถึงเลขาธิการและผู้บริหารทุกหน่วยงานหลักในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ อาทิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดจนผู้แทนกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และผู้แทนกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ศูนย์ดังกล่าวถูกออกแบบให้เป็นศูนย์บัญชาการด้านสิทธิและความปลอดภัยในสถานศึกษา ทำหน้าที่กำหนดยุทธศาสตร์ ขับเคลื่อนนโยบาย และประสานการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับนักกฎหมาย นักจิตวิทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อคุ้มครองสิทธิ เสริมสร้างความปลอดภัย และเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานด้านกฎหมายและสังคมอย่างเป็นระบบทั่วประเทศ