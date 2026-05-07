"เท้ง" รับฟันวินัย "ภัณฑิล" เซ่นเหมาด่ากำนันผญบ.เอี่ยวยา ปัดลงรายละเอียดอ้างเรื่องภายใน

หน.พรรคส้ม เผย ลงโทษวินัย "ภัณฑิล" ปมอภิปรายซัดกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน เอี่ยวยาเสพติดแล้ว ปัดลงรายละเอียด บอกเป็นเรื่องภายในพรรค
วันที่ (7 พฤษภาคม) เมื่อเวลา 14.00 น. ที่รัฐสภา นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงผลการประชุมคณะกรรมการวินัยพรรคประชาชนในการพิจารณาลงโทษนายภัณฑิล น่วมเจิม สส.กทม. พรรคประชาชน กรณีอภิปรายพาดพิงกำนันและผู้ใหญ่บ้านเอี่ยวยาเสพติด ว่า ในส่วนนี้เป็นกระบวนการภายในพรรค ซึ่งมีการประชุมผู้บริหารพรรคไปเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคมที่ผ่านมา ยืนยันว่าเรามีการดำเนินการทางวินัยเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เมื่อถามว่า รายละเอียดการลงโทษนายภัณฑิลเป็นอย่างไรบ้าง นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า การลงโทษทางวินัยเป็นกระบวนการภายในพรรค ยืนยันว่าเรามีการดำเนินการทางวินัยไปแล้ว ส่วนการแสดงความจริงใจต่อผู้ใหญ่บ้านกำนันที่ถูกพาดพิงนั้น ยืนยันว่าเราไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใด
ต่อข้อถามถึง การประสานงานไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อประสานไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้นายภัณฑิลเข้าไปขอโทษด้วยตัวเองนั้น นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า วันนี้เนื้อหาหลักที่อยากให้ประชาชนได้รับทราบคือความพยายามของรัฐบาลที่พยายามสอดไส้เงินกู้ 2 แสนล้านบาทในพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงิน 4 แสนล้านบาทมากกว่าส่วนเรื่องทางวินัยของสส.ภายในพรรคประชาชนพวกเราดำเนินการจัดการอยู่