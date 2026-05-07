"รสนา" เผย คณะทำงานที่รมว.พลังงานตั้ง ถกด่วนพรุ่งนี้ลดภาระกองทุนน้ำมัน-ปรับโครงสร้างค่าไฟ

อดีตสว.กทม. เตรียมประชุมนัดแรกคณะทำงานร่วมเพื่อพิจารณาข้อเสนอการปรับโครงสร้างราคาพลังงานที่เป็นธรรม 8 พ.ค. ถกด่วนลดภาระกองทุนน้ำมัน และ การปรับโครงสร้างค่าไฟ
วันนี้ (7 พฤษภาคม 2569) นางสาวรสนา โตสิตระกูล อดีตสว.กทม. โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ถึงเรื่องการประชุมพลังงาน มีเนื้อหาดังนี้
สภาองค์กรของผู้บริโภค มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย และกลุ่มผีเสื้อกระพือปีก ที่ท่านรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานได้แต่งตั้งเป็นคณะทำงานร่วมเพื่อพิจารณาข้อเสนอการปรับโครงสร้างราคาพลังงานที่เป็นธรรม จะมีการประชุมนัดแรกในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 เวลา 10.00-12.00 น
ณ.ห้องประชุม 2 ชั้น15 อาคาร บี ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่คอมเพลกซ์ กระทรวงพลังงาน
คณะทำงานของเครือข่ายภาคประชาชน จะหารือประเด็นเร่งด่วนเรื่องลดภาระกองทุนน้ำมัน และ การปรับโครงสร้างค่าไฟ
คณะทำงานฯ จะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเพื่อรายงานความคืบหน้าในการประชุม ที่ชั้น1 อาคารบี กระทรวงพลังงานเวลา 12.15 น
