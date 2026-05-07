ภท.ยื่นแก้ไขกฎหมายอาญา เปลี่ยน "ติดคุกแทนค่าปรับ" เป็น "บำเพ็ญประโยชน์" แทน แก้คนล้นคุก

สส.ภูมิใจไทยยื่นหนังสือถึง ปธ.สภา เสนอแก้ไขกฏหมายอาญา คนจนติดคุกแทนค่าปรับ ให้บำเพ็ญประโยชน์แทน แก้ปัญหาคนล้นคุก เชื่อ ทุกพรรคเห็นพ้อง
วันที่ 7 พฤษภาคม 2569 นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย ในฐานะประธานวิปรัฐบาล พร้อมด้วย สส.พรรคภูมิใจไทย ยื่นหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร ผ่านนางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รองประธานสภาคนที่ 1 เพื่อเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา ที่มีสาระสำคัญคือ คนจนถูกดำเนินคดี แล้วศาลสั่งให้ชำระค่าปรับ แต่ปรากฏว่าไม่มีเงินจ่าย ก็จะต้องไปติดคุกแทนค่าปรับนั้น พรรคภูมิใจไทยจึงได้เสนอแก้ไขกฎหมายดังกล่าว
โดยนายศุภชัย ใจสมุทร สส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย ในฐานะฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า ปัจจุบัน โทษทางอาญามีอยู่หลายอย่าง ตั้งแต่กักขัง จำคุก ปรับ ไปจนกระทั่งประหารชีวิต แต่ประเด็นที่เป็นปัญหาอยู่ในสังคม โดยเฉพาะคนยากคนจนก็คือ กรณีที่ศาลได้มีการพิพากษาลงโทษกักขังจำเลย สิ่งที่สามารถที่จะดำเนินการได้ก็คือศาลจะสั่งปรับ ในกรณีที่ถ้ามีโทษปรับ แต่ถ้าปรากฏว่าจำเลยคนนั้นไม่มีเงินที่จะจ่ายค่าปรับ ศาลก็จะให้มีการไปกักขังแทนการจ่ายค่าปรับ 500 บาทต่อวัน
สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทำให้ผู้คนจำนวนมาก ที่เป็นคนยากคนจน ซึ่งถูกพิพากษาลงโทษให้จ่ายค่าปรับแล้วไม่มีเงิน ต้องถูกควบคุมตัว สูญเสียอิสรภาพ ทำให้พรรคภูมิใจไทยได้เห็นและแก้ปัญหาให้กับประชาชน จะต้องแก้กฎหมาย แทนที่จะเอาตัวไปขังคุก โดยอาจจะเสนอแนวทางให้ไปบำเพ็ญประโยชน์แทน ซึ่งจะมีการเสนอขอแก้ไป 2 มาตราตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งเชื่อว่าพรรคการเมืองทางสภาจะเห็นพ้องกับกฎหมายฉบับนี้ ถ้ามีการบรรจุ กฎหมายฉบับนี้โดยเร็ว ก็จะสามารถพิจารณา 3 วาระรวดเลยก็ได้เลย หรืออาจจะตั้งกรรมาธิการวิสามัญกัน
ขณะที่นายกรวีร์ กล่าวว่า นี่เป็นอีกหนึ่งกฏหมายที่พรรคภูมิใจไทยเห็นว่ามีความสำคัญ ที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตของประชาชน ซึ่งเมื่อวานนี้ที่สภามีการพิจารณาญัตติเรื่องของการให้ความเป็นธรรม ซึ่งก็มีเพื่อนสมาชิกหลายคนได้อภิปรายเรื่องของนักโทษล้นคุกบ้าง กฎหมายฉบับนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหา ในเรื่องนี้ได้