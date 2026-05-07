"อนุทิน" บินฟิลิปปินส์ร่วมอาเซียนซัมมิต ขออย่ากังวลเจอ "ฮุน มาเนต" ไร้วงคุยสองต่อสอง ยืนบนหลักรักษาประโยชน์ชาติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายกฯ ออกเดินทางไปฟิลิปปินส์ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน บอกไม่ได้ไปเที่ยว หวังพบปะผู้นำแถลงจุดยืนไทยต่อประชาคมอาเซียน ขออย่ากังวล เจอ "ฮุน มาเนต" ไม่มีวงพูดคุยสองต่อสอง ลั่นยืนบนหลักการรักษาอธิปไตย-ผลประโยชน์ชาติ

วันที่ 7 พ.ค.ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ก่อนเดินทางไปเมืองเซบู สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 48 ระหว่างวันที่ 7 - 9 พฤษภาคมนี้ ถึงความคาดหวัง เกี่ยวกับการประชุมครั้งนี้ว่า คาดหวังทุกเรื่อง การเดินทางไปต้องทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย


ส่วนเป้าหมายจะใช้เวทีนี้นำเสนออะไร นายอนุทิน ระบุแน่นอนว่าไม่ได้ไปเที่ยว ไม่ใช่ไปพบปะผู้นำด้วยความคิดถึง แต่ไปเพื่อการทำงานไปเจรจา จะไปหารือและแถลงจุดยืนของประเทศไทยในเรื่องของการบอกให้ประชาคมอาเซียนรับทราบถึงสถานการณ์ นโยบายและสิ่งที่ประเทศไทยจะทำ


เมื่อถามถึงโอกาสในการเจอนายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา เตรียมอะไรไปสื่อสารบ้าง นายอนุทินกล่าวว่า ก็ต้องเจอ เย็นนี้ก็เจอ คงไม่ใช่การเจอสองต่อสอง มีทางฟิลิปปินส์เป็นประธานอาเซียน และคงมีการจัดให้พบกัน อยากให้บรรยากาศที่รวมอาเซียนทุกประเทศ เป็นไปด้วยดี ให้พบหน้าค่าตากันก่อน แต่ไม่ต้องกังวลใดๆ ทั้งสิ้น ตนอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และบริหารสถานการณ์ไทย-กัมพูชามาตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรี แต่จริงๆ แล้ว ตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยซ้ำ ตนทราบดีว่าต้องยืนอยู่บนหลักการ และการหารือการพูดคุยใดๆ ก็ตาม ต้องเป็นประโยชน์ ต้องเป็นสิ่งที่รักษาอธิปไตยของไทย เป็นสิ่งที่สูงสุด เป็นประโยชน์ของคนไทย ไม่ต้องกังวลตรงนี้





"อนุทิน" บินฟิลิปปินส์ร่วมอาเซียนซัมมิต ขออย่ากังวลเจอ "ฮุน มาเนต" ไร้วงคุยสองต่อสอง ยืนบนหลักรักษาประโยชน์ชาติ
