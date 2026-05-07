นายกฯ มั่นใจโต้เสียงค้านแลนด์บริดจ์ ลั่นไม่ฟังเสียงปั่น-ตีตนก่อนไข้ เร่งศึกษาใหม่ให้ทันสถานการณ์ ย้ำไม่เกี่ยวเช่าที่ดิน 99 ปี

"อนุทิน" มั่นสู้เสียงวิจารณ์ค้านแลนด์บริดจ์ ลั่นรัฐบาลไม่ฟังเสียงปั่น ซัดยังไม่เริ่มโครงการอย่าเพิ่งตีตนก่อนไข้ รุกเร่งศึกษาใหม่ให้ทันโลก หวังเสริมศักยภาพให้ไทยยืนอยู่บนขาตัวเองได้ในทุกสถานการณ์โลก พร้อมดึงภาคประชาชนร่วมตัดสินใจ ปัดไม่เกี่ยวให้สัปทานที่ดินนักลงทุนต่างชาติ 99 ปี บอกสั้นๆ อยู่ที่ผลการศึกษา
วันที่ 7 พ.ค.นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงโครงการแลนด์บริดจ์ที่ตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มมีการศึกษา ซึ่งเวลานี้ทางฝ่ายค้านออกมาปูดเริ่มมีการเกร็งกำไรกว้านซื้อที่ดินในพื้นที่กันแล้ว จะให้ความมั่นใจกับประชาชนอย่างไร โดยนายกรัฐมนตรีได้หัวเราะพร้อมกับกล่าวว่า ช่วงนี้คิดแต่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนดีกว่าช่วยทำให้ทุกอย่างกลายเป็นทุกข์ให้กับประชาชนในประเทศให้มากที่สุดอย่าพึ่งตีตนไปก่อนไข้และโครงการนี้ยังไม่ได้เกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้บริบทก็เปลี่ยนไปการศึกษาที่เคยมีในอดีตก็อยู่บนภูมิรัฐศาสตร์ อีกบริบทหนึ่งตอนนี้เราก็ต้องมาหาแนวทางที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคที่จะสามารถพึ่งพาตนเองได้ในเรื่องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการเป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งสินค้าและสามารถยืนอยู่บนขาตัวเองได้ แม้ว่าภูมิภาคไหนจะมีความขัดแย้งมีการสู้รบสงครามใดๆก็ตามเราก็พยายามทำให้ภูมิภาคอาเซียนซึ่งจะเป็นภูมิภาคที่มีความมั่นคงปลอดภัยเป็นที่มั่นใจและเป็นที่สนใจของนานาชาติเราพยามจะเสริมศักยภาพให้เพิ่มมากขึ้นตามสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนไป
เมื่อถามว่าแต่สิ่งที่กระแสสังคมกำลังปั่นกันอยู่ในเวลานี้เป็นเรื่องของสัมปทานที่ให้กับนักลงทุน นายอนุทินกล่าวทันทีว่า พอพูดปั่นกัน รัฐบาลไม่ฟังเสียงปั่น เมื่อถามว่า หมายถึงการที่อาจจะให้ต่างชาติมาเช่าพื้นที่ 99 ปีในการลงทุน นายอนุทินกล่าวว่า ไม่เกี่ยวเป็นเรื่องแลนด์บริดจ์เป็นเรื่องการลงทุน
เมื่อถามว่าฝ่ายค้าน ออกมาค้านตั้งแต่ต้นจะทำให้โครงการสะดุดหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า โครงการยังไม่เริ่มเลยต้องศึกษา ปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน หากผลการศึกษาโดยนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กับคณะกรรมการขับเคลื่อนชุดนี้ ซึ่งมีเลขาธิการ สำนักงานสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นเลขานุการฯอยู่ หากผลศึกษาออกมา เราก็ตัดสินใจ บนผลการศึกษาที่เป็นปัจจุบันมากขึ้นไม่ได้มีอะไรแปลก
เมื่อถามย้ำว่าขอความชัดเจนในเรื่องของการให้สัมปทานที่ดินกับนักลงทุนต่างชาติ 99 ปีที่จะมาลงทุนตรงนี้ไม่ได้อยู่ในโครงการแลนด์บริดจ์หรืออย่างไร เพราะนายกฯบอกว่าไม่เกี่ยวกัน นายอนุทิน กล่าวว่า ทุกอย่างอยู่บนผลการศึกษา เมื่อถามว่าผลการศึกษาจะต้องฟังเสียงหรือคำแนะนำของฝ่ายค้านด้วยหรือไม่นายอนุทิน กล่าวว่า ฟังเสียงประชาชน ผมได้กำชับให้คณะกรรมการมีภาคประชาชนอยู่ด้วย ซึ่งนายเอกนิติก็เห็นชอบด้วย โดยจะไปดำเนินการเชิญภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง