เกษตรฯ ซ้อมใหญ่พระราชพิธีพืชมงคล 2569 ย้ำความพร้อมก่อนวันไถหว่าน 13 พ.ค.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



กระทรวงเกษตรฯ จัดซ้อมใหญ่ครั้งที่ 2 พระราชพิธีพืชมงคล ณ ท้องสนามหลวง พระยาแรกนาและเทพีสง่างาม ย้ำความพร้อมก่อนถึงวันไถหว่านจริง 13 พฤษภาคมนี้


วันนี้(7 พ.ค.) เมื่อเวลา 07.00 น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยมี นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่พระยาแรกนา เทพีคู่หาบทอง ได้แก่ นางสาวฉันทิสา อารีเสวต นายสัตวแพทย์ชำนาญการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และนางสาวอภิชญา ฟูแสง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เทพีคู่หาบเงิน ได้แก่ นางสาวพรจิตรา จันทร์เจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร และนางสาวศรัญญา ทองคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายต่าง ๆ เข้าร่วม โดยขณะนี้ทุกฝ่ายมีความพร้อมในการจัดงานพระราชพิธีฯ ซึ่งจะมีขึ้นในวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2569 ที่จะถึงนี้


















