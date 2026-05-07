"อนุทิน" เซ็นแล้ว พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้าน ย้ำจะดูแลไม่ให้กระเด็นแม้สตางค์แดงเดียว

นายกฯ เซ็นแล้ว พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านแก้กังวลวิกฤตพลังงาน ย้ำในฐานะหัวหน้ารัฐบาลจะดูแลเงินทุกบาทต้องถึงมือประชาชน ไม่ให้หลุดไปแม้แต่สตางค์เดียว ทุกอย่างต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ไม่มีเกี้ยเซี้ยะ ชี้ดอกเบี้ยเทียบไม่ได้กับโอกาสของประชาชนที่เงินจะลงถึงมือโดยตรง
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อช่วงเย็นวันที่ 6 พ.ค.ที่ผ่านมา ถึงความคืบหน้าการออกร่างพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ พ.ศ. .... (ร่าง พ.ร.ก.กู้เงิน) วงเงิน 400,000 ล้านบาท ว่า ได้ลงนามร่าง พ.ร.ก.ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จากนั้นจะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา และจะมีการตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน ทั้งนี้ เรื่องที่เข้ามาต้องผ่านการกลั่นกรองจากปลัดกระทรวงการคลัง ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการออก พ.ร.ก.กู้เงิน และถือว่าเงินกู้จำนวนนี้อยู่ในความรับผิดชอบของตนในฐานะนายกรัฐมนตรี
“ผมขอเรียนย้ำว่าผมเป็นหัวหน้ารัฐบาลที่เพิ่งลงนามใน พ.ร.ก. เพราะฉะนั้นเงินกู้นี้ทุกบาททุกสตางค์ ผมต้องกำกับดูแลไม่ให้มีการใช้ผิดประเภท ไม่ให้มีการรั่วไหลใด ๆ เลย ต้องขอให้เชื่อ เป็นสิ่งที่ในชีวิตต้องทำ และมีความยินดีมีความเต็มใจ มีความรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ทำ เพราะฉะนั้น 400,000 ล้านบาทนี้ ขอให้คำมั่นสัญญาเลยว่า ผมและคณะรัฐมนตรีทุกท่านเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดไม่ให้หลุดไปแม้แต่สตางค์แดงเดียว ไม่ให้กระเด็นแม้แต่เก๊เดียวที่จะหลุดไปในสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ทุกอย่างต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ ต้องไม่มีเกี้ยเซียะ และเพื่อประชาชนเท่านั้น”
เมื่อถามถึงกรณีที่สถาบันจัดอันดับเครดิตเรตติงอย่างมูดีส์ แสดงความกังวลเกี่ยวกับการออก พ.ร.ก.กู้เงินของไทยหรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สิ่งที่เป็นภาระจริงๆ ของรัฐบาลคือดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่งเราได้ดอกเบี้ยต่ำมาก เนื่องจากการกู้เงินเที่ยวนี้เรากู้เงินในสกุลเงินบาทเท่านั้น เพราะฉะนั้นความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนไม่มีเลย เพดานเงินกู้ก็ไม่ต้องขยาย และเป็นการช่วยให้เกิดสภาพคล่อง ทั้งของสถาบันการเงินที่สามารถปล่อยเงินให้รัฐบาลกู้ โดยเงินที่รัฐบาลกู้ไม่เป็นหนี้เสีย (NPL) แน่นอน และไม่ต้องไปสำรองความเสี่ยงอะไรมากมาย
นายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า การกู้ เรื่องของดอกเบี้ยเมื่อเทียบโอกาสของพี่น้องประชาชนแทบจะเทียบกันไม่ได้เลย ต้องถือว่าเราสามารถทำให้เม็ดเงินลงไปถึงพี่น้องประชาชนโดยตรง ไม่ได้เอามาสร้างโครงการนั้นโครงการนี้ ที่อีก 5-7 ปีถึงจะเห็น แต่นี่ลงไปประชาชนสามารถใช้เงินก้อนนี้ได้เลย เป็นการช่วยเหลือให้เขามีต้นทุนในการดำรงชีวิตที่ลดลง แต่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น.