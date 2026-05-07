“ประธานสภา” คิกออฟสภาวาที ซีซั่น 3 ปลุก Gen Z ห่างไกลยาเสพติด ชิงเงินรางวัลกว่า 5 แสน

“ประธานโสภณ” ดันเวที “สภาวาที ซีซั่น 3” เปิดพื้นที่เยาวชนมัธยม-ปวช. โชว์ศักยภาพโต้วาทีสร้างสรรค์ ปลูกฝังห่างไกลยาเสพติด พร้อมชิงเงินรางวัลรวม 520,000 บา
นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร มอบนโยบายให้นายศิโรจน์ แพทย์พันธุ์ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานกรรมการจัดกิจกรรมโต้วาทีสร้างสรรค์สังคม สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เดินหน้าจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด พร้อมเปิดพื้นที่ให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพและสร้างการมีส่วนร่วมกับฝ่ายนิติบัญญัติ
ในการประชุมคณะกรรมการฯ นัดแรก ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน “สภาวาที” ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2568 ซึ่งประสบความสำเร็จในการสร้างพื้นที่แสดงออกให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยครั้งที่ 1 มีนักเรียนจาก 85 โรงเรียนส่งผลงานเข้าร่วม ส่วนครั้งที่ 2 มี 121 โรงเรียน เพิ่มขึ้นร้อยละ 42
ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และมีการหารือกับพันธมิตรเพื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุก อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
สำหรับปี 2569 ที่ประชุมเห็นชอบหลักเกณฑ์ผู้สมัคร โดยต้องเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. ทีมละ 4 คน และมีตัวสำรองได้ไม่เกิน 2 คน พร้อมกำหนดเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2569 เริ่มประชาสัมพันธ์ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ค. ก่อนประกาศรายชื่อ 16 ทีมสุดท้ายช่วงปลายเดือน ก.ค. และแข่งขันในเดือน ส.ค. - ก.ย. 2569
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบเลือกญัตติรอบแรกคือ “ครอบครัวป้องกันยาเสพติดได้ดีกว่าสถานศึกษา” โดยกิจกรรมปีนี้มีเงินรางวัลรวม 520,000 บาท แบ่งเป็นรางวัลชนะเลิศ 100,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 80,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 60,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 3 จำนวน 40,000 บาท และรางวัลชมเชย 12 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท
นักเรียนและสถาบันการศึกษาที่สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดได้ทางสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อสังคมออนไลน์ของวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ค. เป็นต้นไป