“เอกนิติ” เป็นปลื้ม "มูดี้ส์" มองไทย เป็นตลาดเกิดใหม่ ชูติดกลุ่มประเทศมีความพร้อม รับมือภาวะช็อกเศรษฐกิจโลก

วันนี้(6 พ.ค.)นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายก รัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยินดี หลัง “มูดี้ส์ เรทติ้งส์” สถาบันจัดอันดับความเชื่อถือระหว่างประเทศ ออกรายงานฉบับล่าสุด ระบุว่า ไทย อินเดีย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเม็กซิโก เป็นกลุ่มประเทศในตลาดเกิดใหม่ ที่มีความพร้อมมากกว่าหลายประเทศในการรับมือกับภาวะช็อก ของเศรษฐกิจโลกในอนาคต
รายงานระบุว่า ไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศดังกล่าว เนื่องจากได้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ตลาดเผชิญความตึงเครียด
มูดี้ส์ ระบุว่า ไทยได้รับการสนับสนุนจากปัจจัยต่อไปนี้
1) กรอบนโยบายที่แข็งแกร่ง
ไทยมีกรอบนโยบายการเงินที่ชัดเจนและคาดการณ์ได้ ซึ่งบ่งชี้ว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้รับการมองว่ามีความน่าเชื่อถือ และมีเสถียรภาพในการจัดการด้านเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ย
2) การคาดการณ์เงินเฟ้อที่มั่นคง
สิ่งนี้หมายความว่า ภาคธุรกิจและนักลงทุนโดยทั่วไปเชื่อว่าเงินเฟ้อจะยังคงอยู่ภายใต้การควบคุม ซึ่งช่วยลดความตื่นตระหนกเมื่อเกิดภาวะช็อกจากภายนอก
3) อัตราแลกเปลี่ยนที่ยืดหยุ่น
สกุลเงินบาทสามารถปรับค่าได้เมื่อมีความจำเป็น ซึ่งช่วยดูดซับแรงกระแทก แทนที่จะต้องใช้มาตรการทางการเงินที่รุนแรง
4) ไทยสามารถรับมือแรงกระแทกผ่านการปรับตัวของราคา
มูดี้ส์ระบุว่า ประเทศไทยซึ่งมีเศรษฐกิจที่ยืดหยุ่น มักรับมือความผันผวนผ่านการปรับตัวของราคาในตลาด เช่น ค่าเงิน ผลตอบแทนพันธบัตร และราคาหุ้น โดยไม่สูญเสียความสามารถในการเข้าถึงตลาดทุน
ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 21 เม.ย. มูดี้ส์ ได้ปรับเพิ่มมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทย (Outlook) จากระดับ "เชิงลบ" (Negative Outlook) เป็นระดับ "มีเสถียรภาพ" (Stable Outlook) และคงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย (Sovereign Credit Rating) อยู่ที่ Baa1 โดยการปรับมุมมองในครั้งนี้ สะท้อนถึงการปรับดีขึ้นของสมดุลความเสี่ยง (Balance of Risks) ต่อเศรษฐกิจไทย และความเชื่อมั่นต่อทิศทางนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ