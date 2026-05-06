พรรคส้มเตรียมประสานสมาคมกำนันผญบ. ให้ "ภัณฑิล" ขอโทษ-เคลียร์ใจ ปมพาดพิงเอี่ยวยาเสพติด

ปชน.เตรียมขอ ‘มหาดไทย’ ช่วยประสานสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศ ให้ "ภัณฑิล" เข้าขอโทษ-ปรับความเข้าใจ หลังอภิปรายพาดพิงเอี่ยวยาเสพติด
เมื่อวันที่ (6 พฤษภาคม) ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคประชาชน (ปชน.) ถึงกรณีที่นายภัณฑิล น่วมเจิม สส.กทม. พรรคประชาชน อภิปรายพาดพิงกำนันและผู้ใหญ่บ้านเอี่ยวยาเสพติด และมี สส.พรรคกล้าธรรมเรียกร้องให้สภาฯ ตั้งคณะกรรมการสอบจริยธรรมนายภัณฑิลนั้น ล่าสุดมีรายงานว่าพรรคประชาชนเตรียมประสานกระทรวงมหาดไทยเพื่อประสานไปยังสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศ ให้นายภัณฑิล เข้าไปพูดคุยทำความเข้าใจ และขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ขณะเดียวกันในวันที่ 7 พฤษภาคม ทางคณะกรรมการจริยธรรมของพรรคประชาชน ก็จะนำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาเพื่อกำหนดบทลงโทษต่อไปด้วยเช่นกัน