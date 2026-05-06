ปชน.ยันเป็นเจ้าภาพยกร่างคำร้องปม "ศักดิ์สยาม" ไม่หวั่นปชป.แย่งซีน อุบร่วมชงตีความพ.ร.ก.กู้เงิน

"เท้ง" ยัน ปชน.เป็นเจ้าภาพยกร่างคำร้องปม "ศักดิ์สยาม" ส่งปธ.สภา ไม่หวั่นปชป.แย่งซีนฝ่ายค้าน ชี้ ทุกคนสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบได้ ส่วนจะร่วมชงศาลรธน.ตีความพ.ร.ก.กู้เงินหรือไม่ ขอชั่งน้ำหนักก่อน หวั่นเกิดผลกระทบกับปชช.
เมื่อวันที่ (6 พฤษภาคม) ที่รัฐสภา นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เตรียมยื่นให้คณะกรรมการต้องกันและปราบปรามทุจริต (ป.ป.ช.) ทบทวนมติยกคำร้องกรณีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ อดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ใช้นอมินีถือหุ้นแทน ว่า จริงๆ เราก็มีการหารือกันข้างหลังผ่านกลไกวิปฝ่ายค้านมาโดยตลอดอยู่แล้ว ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เท่าที่ทราบมา สส.พรรคประชาธิปัตย์บางส่วนก็พร้อมที่จะลงชื่อร่วมกับพรรคประชาชน ตอนนี้ก็กำลังอยู่ในกระบวนการรวบรวมรายชื่ออยู่ ซึ่งตามรัฐธรรมนูญต้องใช้ 140 เสียง เพื่อเสนอต่อประธานรัฐสภาต่อไป ย้ำว่าเรื่องนี้เราต้องทำร่วมกันอยู่แล้ว รวมถึงกระบวนการยกร่างคำร้องก็อยู่ระหว่างกระบวนการ โดยทีมกฎหมายของพรรคประชาชน เป็นเจ้าภาพในการยกร่างอยู่แล้ว ซึ่งสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์แถลงมี 2 ส่วนคือเรื่อง ป.ป.ช. กับ กรณีพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงิน ซึ่งเตรียมดำเนินร่วมกันอยู่แล้ว
เมื่อถามว่า การที่พรรคประชาธิปัตย์ออกมาแถลงทั้ง 2 เรื่องก่อน เป็นการชิงบทบาทผู้นำฝ่ายค้านหรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ตนคิดว่าทั้งเรื่อง ป.ป.ช.และ พ.ร.ก.กู้เงินก็ต้องแยกเรื่องกัน และตามรัฐธรรมนูญก็ต้องอาศัยเสียงของพรรคฝ่ายค้านด้วยกัน ดังนั้น จึงคิดว่าการทำหน้าที่ของพรรคฝ่ายค้าน ทุกคนสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบได้ แต่สุดท้ายถ้าจะขับเคลื่อนได้ตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญคือมีพลังและรัฐบาลฟังเสียง บางอย่างก็ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กัน ซึ่งตนคิดว่าพรรคประชาชน ก็ไม่ได้เห็นต่างในเรื่องของ ป.ป.ช. ที่ต้องได้ 140 เสียง เพื่อยื่นต่อประธานสภา
นายณัฐพงษ์ กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม ในส่วนของ พ.ร.ก.กู้เงิน มีน.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล สส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชน พูดไปก่อนหน้านี้แล้วว่า หากรัฐบาลแยกก้อนตั้งแต่แรกก็คงไม่มีปัญหา แต่พอรวมก้อนกันแล้ว ทำให้เราต้องมาตัดสินใจชั่งน้ำหนัก เพราะส่วนหนึ่งพี่น้องประชาชนก็เดือดร้อนกับวิกฤตพลังงานที่เกิดขึ้น การจะยื่นเรื่องนี้ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยังมีกรอบอีก 60 วัน อาจจะส่งผลกระทบกับประชาชนหรือไม่ ดังนั้น ตามกรอบนี้ถ้าร่าง พ.ร.ก.กู้เงินเข้ามาที่สภา พรรคประชาชนก็พร้อมอภิปรายส่วนนี้เพื่อตั้งข้อซักตามต่อรัฐบาลอยู่แล้ว