เปิดแผน 14.9 ล้าน มหาดไทย จ่อ "ทาสีใหม่" ศาลาว่าการฯ พื้นที่ 1 หมื่นตร.ม. พ่วงซ่อมห้องปฏิบัติงาน "สิงห์หนู" วงเงินเกือบ 5 แสน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เปิดแผน 14.9 ล้าน มหาดไทย จ่อ "ทาสีใหม่" อาคารศาลาว่าการกระทรวงฯ" เฉพาะนอกอาคาร ทั้ง 4 ด้าน 5.5 ล้าน ขนาดพื้นที่ 10,849.81 ตร.ม. หลังพบมีสภาพชํารุด สีหลุดลอก และวัสดุเสื่อมสภาพ เหตุใช้งานเป็นเวลานาน แถมฤดูฝน มีน้ำรั่วไหลทําลายผนัง-บัวปูนปั้นโบราณสถานเสียหายจ่อจ้างปรับปรุง พื้นผิวผนังและทาสีภายนอก อาคารศาลาว่าการฯ ให้กลับมามีสภาพที่ดีดังเดิม ทั้งผนังทางเดิน/โถงบันได ระเบียงทางเดินชั้นล่าง/ชั้นบน ประตู-หน้าต่าง ได้แล้ว! บริษัทชนะประมูลว่าจ้างเจาะจง ซ่อมแซมห้องปฏิบัติงาน "สิงห์หนู" วงเงินเกือบ 5 แสน

วันนี้ (6 พ.ค.2569) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงความคืบหน้า กรณี สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สป.มท.) เตรียมรีโนเวท หมู่ตึกกระทรวงเก่า อย่างศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร

หลังจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย จะมีนโยบายประหยัดงบประมาณและพลังงาน เช่น ระงับการก่อสร้างโครงการใหม่

โดยเฉพาะ งบลงทุนปี 2569 ยังคงมีการตั้งงบประมาณหลายอย่าง ก่อนที่จะมีการย้ายอาคารไปยังมหาดไทยแห่งใหม่

มีโครงการที่น่าสนใจ ได้แก่ การปรับปรุงพื้นผิวผนังและทาสีภายนอกอาคารศาลาว่าการ ทั้ง 4 ด้าน ถนนอัษฎางค์ ถนนเฟื่องนคร ถนนราชบพิตร และ ถนนบำรุงเมือง 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 14,927,000 บาท โดย สป.มท. กำหนดราคากลาง วงเงิน 5,552,000 บาท

สป.มท. ได้เผยแพร่ ร่างขอบเขตของงานโครงการฯ ตอนหนึ่งระบุว่า ปัจจุบันพื้นผิวผนังและสีภายนอกอาคารศาลาว่าการ กระทรวงมหาดไทย มีสภาพชํารุด สีหลุดลอก และวัสดุเสื่อมสภาพ

"เนื่องจากมีอายุการใช้งานเป็นเวลานาน ประกอบกับในช่วงฤดูฝนเกิดน้ำรั่วไหล ทําให้ผนังเกิดความชื้นได้รับความเสียหาย จึงมีความจําเป็นต้องปรับปรุง พื้นผิวผนังและทาสีภายนอก อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้กลับมามีสภาพที่ดีดังเดิม"

สำหรับงานทาสี กำหนดเป็น 7 งวด ประกอบด้วย งานทาสีภายนอกอาคาร สกัดผิวปูนฉาบเดิม ขัดล้าง,ขุดลอก,อุดโป้ว, ฉาบปูนบัวปูนปั้นส่วนที่เสียหายใหม่ รูปแบบเดิมกรรมวิธีตามแนวทางการบูรณะโบราณสถาน รวมทั้งการรื้อถอนน็อต สกูร วัชพืช

งานขูดลอกทำความสะอาดสีน้ำมันเดิม ,ซ่อมแซมหน้าตาง ,ทาสีน้ำมันทาไม้

ขณะที่ยังมีแผนงานรวม เช่น งานซ่อมแซมปูนปั้นที่เสียหาย งานซ่อมแซมผิวผนังให้อยู่ในสภาพดี สำหรับ "งานทาสีใหม่" ประกอบด้วย ผนังด้านนอกทั้งหมด ผนังทางเดิน/โถงบันไดทั้งหมด ระเบียงทางเดินชั้นล่างและชั้นบนทั้งหมด และ ประตู-หน้าต่าง ด้านนอกทั้งหมด

สำหรับราคากลาง ที่กำหนดไว้ เช่น งานทาสีภายนอกอาคาร 10,849.81 ตร.ม. วงเงิน 1,165,704 บาท งานฉาบปูนบัวปูนปั้นส่วนที่เสียหายใหม่ 480 ตร.ม. วงเงิน 720,000 บาท เป็นต้น

ล่าสุด ยังพบว่า สป.มท. มีโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมห้องปฏิบัติงาน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน

"ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ตึกรามบ้านช่อง จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 471,300 บาท"

ยังมีโครงการ จ้างเหมาซ่อมแซมประตูบานเลื่อนห้องคณะทำงาน มท.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เช่นกัน

สป.มท. ยังประกาศให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ลยู เอ อาร์ คอนสตรัคชั่น ได้รับงานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชายและหญิง อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 5,658,000 บาท.

