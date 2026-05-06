ปชน.แจงสส.ถูกขู่หลังสอบรุกป่าหาดภูเก็ต ซัดผู้มีอิทธิพล-ต่างชาติหาประโยชน์ทรัพยากรพรึ่บ จี้รัฐเอาจริง

สส.ปชน. แถลงปม “สส.ภูเก็ต “ถูกข่มขู่หลังตรวจสอบบุกรุกป่าหาดฟรีดอม ชี้มีโพสต์ขู่ยิง สส. ประกันแค่ 2 แสนบาท ซัดภูเก็ตเต็มไปด้วยผู้มีอิทธิพล-ต่างชาติหาประโยชน์จากทรัพยากร จี้รัฐบาลเอาจริงปราบอิทธิพลมืดและอาวุธปืน
วันนี้ (6 พ.ค.) นายณัฐวุฒิ บัวประทุม สส.จังหวัดอ่างทอง พรรคประชาชน ในฐานะกรรมการบริหารพรรคประชาชน พร้อมด้วยนายเฉลิมพงศ์ แสนดี ว่าที่ร้อยตรีสมชาติ เตชถาวรเจริญ สส. และอดีต สส.จังหวัดภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวกรณีนายเฉลิมพงศ์ถูกข่มขู่จากการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบการบุกรุกที่ดินในเขตป่าไม้ พื้นที่อำเภอเมือง รอยต่ออำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต
นายณัฐวุฒิ กล่าวว่า พรรคประชาชนเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของ สส. ไม่ควรถูกคุกคามหรือข่มขู่ พร้อมแสดงความกังวลว่าอาจเกิดเหตุซ้ำรอยกรณีนายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.พรรคประชาชาติ ที่เคยถูกลอบยิง โดยย้ำว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เฉพาะตัวบุคคลหรือพรรคประชาชน แต่เป็นเรื่องของการทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ
“พรรคประชาชนยืนยันว่าจะไม่หยุดตรวจสอบการทุจริต การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบ รวมถึงปัญหาของประชาชน แม้จะถูกข่มขู่ก็ตาม” นายณัฐวุฒิ กล่าว
นายณัฐวุฒิ ยังเรียกร้องไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดูแลปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงสนับสนุนการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลใช้นโยบายเข้มงวดจัดการผู้มีอิทธิพล โดยเฉพาะในจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญอย่างภูเก็ต
ทั้งนี้ พรรคประชาชนยืนยันว่าจะเดินหน้าตรวจสอบกรณีหาดฟรีดอมต่อไป และจะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และคณะกรรมาธิการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านนายเฉลิมพงศ์ แสนดี สส.จังหวัดภูเก็ต พรรคประชาชน กล่าวว่า การตรวจสอบครั้งนี้สืบเนื่องจากการลงพื้นที่หาดฟรีดอม หรือหาดไม้ง้าว เทือกเขานาคเกิด จังหวัดภูเก็ต ซึ่งพบการบุกรุกครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยในอดีตเคยมีการปราบปรามร้านค้าจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนชายหาด และมีข้อมูลว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเก็บผลประโยชน์วันละ 2 แสนบาท
นายเฉลิมพงศ์ กล่าวว่า ในช่วงกวาดล้างที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่ลงพื้นที่ถูกยิงปืนข่มขู่จนรู้สึกไม่ปลอดภัยและต้องขอย้ายออกจากพื้นที่ ล่าสุดยังพบการก่อสร้างรีสอร์ทหรูในเขตป่าสงวน รวมถึงมีการหลอกขายที่ดินให้ชาวต่างชาติและนักลงทุนไทยเข้าไปลงทุนในพื้นที่ต้องห้าม
นอกจากนี้ ยังมีผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์โจมตีการทำหน้าที่ของตน และเมื่อคืนที่ผ่านมา มีการโพสต์ข้อความว่า “ถ้ายิง สส. ประกันตัวเพียงแค่ 2 แสนบาท” ซึ่งสะท้อนถึงความไม่ปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ และหลักฐานและเอกสารต่าง ๆ ชี้ชัดว่า “เสี่ย ล.” มีพฤติกรรมหลอกขายที่ดินและวางตัวเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ อีกทั้งยังมีการโพสต์ภาพครอบครองอาวุธปืนและอาวุธสงครามลงในเฟซบุ๊ก
“ขนาดผู้แทนราษฎรในจังหวัดภูเก็ตยังรู้สึกไม่ปลอดภัย แล้วประชาชนในพื้นที่จะรู้สึกอย่างไร วันนี้ภูเก็ตเต็มไปด้วยผู้มีอิทธิพลทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่เข้ามาหาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ จนประชาชนรู้สึกเป็นพลเมืองชั้นสอง” นายเฉลิมพงศ์ กล่าว พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลเข้มงวดเรื่องอาวุธปืน และจัดการชาวต่างชาติที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จนกระทบภาพลักษณ์ประเทศไทย