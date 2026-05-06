พรรคศก.ห่วงชุมชนอิสราเอลบนพะงัน กระทบมั่นคงดึงไทยเข้าขัดแย้ง จี้ทบทวนฟรีวีซ่า-สอบธุรกิจกิจกรรม

สส.พรรคศก. ห่วงปมชุมชนชาวอิสราเอลแห่อาศัยบนเกาะพะงัน กว่า 7 พันคน หวั่นกระทบความมั่นคง เสี่ยงดึงไทยเข้าใกล้ความขัดแย้งตะวันออกกลาง จี้รัฐบาลทบทวนนโยบายฟรีวีซ่า และเร่งตรวจสอบธุรกิจ-กิจกรรมผิดกฎหมายในพื้นที่
วันนี้ (6 พ.ค.) นายคริส โปตระนันทน์ นายพีรพล กนกวลัย และ น.ส.อังสณา เนียมวณิชกุล สส.บัญชีรายชื่อพรรคเศรษฐกิจ พร้อมสมาชิกพรรค ร่วมแถลงข่าวภายหลังหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ถึงความกังวลต่อสถานการณ์ชุมชนชาวอิสราเอลบนเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมองว่าอาจมีความสุ่มเสี่ยงต่อความมั่นคง และอาจดึงประเทศไทยเข้าไปเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
โดยระบุว่า ปัจจุบันมีชาวอิสราเอลเข้ามาพักอาศัยระยะยาวบนเกาะพะงันประมาณ 4,000 คน และยังมีนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลที่เดินทางเข้าประเทศผ่านนโยบายฟรีวีซ่าของรัฐบาลอีกประมาณ 3,000 คน รวมแล้วประมาณ 7,000 คน ซึ่งมองว่านโยบายฟรีวีซ่าเปรียบเสมือนการเปิดประตูประเทศโดยไม่มีการคัดกรองที่เข้มงวดเพียงพอ
พรรคเศรษฐกิจ ระบุว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่มีอยู่ 2 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ การก่อสร้าง “ชาบาด” ซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ที่อาจกลายเป็นเป้าหมายของประเทศคู่ขัดแย้งในตะวันออกกลาง และอาจส่งผลให้เกาะพะงันได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ
นอกจากนี้ การขยายตัวของโรงแรม โรงเรียน และสถานประกอบการต่าง ๆ ของชาวอิสราเอล รวมถึงการจัดงานเลี้ยงที่มีการกล่าวอ้างว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และส่งเสียงดังรบกวนประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งยังมีข้อกังวลเรื่องอาชญากรรม และการซื้อขายธุรกิจผ่านแอปพลิเคชันระหว่างชาวอิสราเอลกันเอง โดยไม่ได้เสียภาษีในประเทศไทย ทำให้รัฐสูญเสียรายได้
ทั้งนี้ พรรคเศรษฐกิจ เรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง รวมถึงขอให้ทบทวนนโยบายฟรีวีซ่า ตลอดจนขอให้สื่อมวลชนร่วมติดตามตรวจสอบสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศไทยตกอยู่ในภาวะที่เกี่ยวข้องกับสงครามตะวันออกกลาง